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4確診個案感染途徑不明！專家憂：日本疫情已擴大為「社區感染」

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▲▼ 日本和歌山縣濟生會有田醫院 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本和歌山縣濟生會有田醫院50歲外科醫生確診感染新冠肺炎 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情延燒全球，日本確診案例不斷增加，且都是沒有大陸旅遊史何接觸史的情況下受到感染。截至今（15）日下午2時再傳出一對男女感染新冠肺炎（COVID-19），總計日本境內累積確診達44例。而14日增加的5例確診案例，其中一例為和歌山縣當地醫院的外科醫生，該名醫生並沒有中國和湖北旅遊史，感染途徑不明。日本專家因此擔心，疫情可能會擴大為「社區感染」，並認為新冠病毒已在日本境內流傳開來。

綜合日媒報導，日本和歌山縣湯淺町的濟生會有田醫院，今（15）日下午2時再傳出一對男女感染新冠肺炎（COVID-19），分別是今早確診的外科醫生的妻子、曾到院的60歲男性病患，目前日本境內累積確診達44例，另外還有鑽石公主號郵輪上的218例。

日本14日新確診則有5起病例，分別為和歌山縣50多歲的外科醫生、同醫院一名70多歲患者、千葉縣一名20多歲的男性上班族、東京一名70多歲的計程車司機、神奈川縣一名80多歲的女性（為前述計程車司機的岳母），同時這名女性已在13日病逝，是日本國內第一起因肺炎而死亡的案例。

據報導，14日新增的這5起病例其中有4起未有湖北旅遊史，也沒有相關的接觸史，目前還找不到受感染的原因為何。日本厚生勞動大臣加藤勝信（Katsuno Kato）強調，日本現在沒有社區感染，但承認疫情正在擴大當中，今後將儘快收集信息，在諮詢專家的基礎上，討論必要的對策。」

▲▼日本東京,行人戴上口罩,新型冠狀病毒,武漢肺肺炎。（圖／路透）

▲日本東京有7人確診感染新冠肺炎。（圖／路透）

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲台灣疫情指揮中心已宣布將日本旅遊疫情提升至第1級。（圖／路透）

在和歌山縣，居住在縣內的50多歲男性外科醫生被確認感染，正在住院當中，但病情穩定。發病前2周之內未曾前往海外，也沒有和來自大陸的人有明顯接觸。該縣認為，「在國內感染的可能性很高」。日本東北大學病毒學教授押谷仁表示，以和歌山患者的案例來說，「病患沒有與大陸旅遊史及接觸史，那麼第3人感染或更多人感染的可能性將會提高，這波疫情已經到了新的階段。」

台灣疫情指揮中心14日研判，日本近日發生許多感染原因不明個案，可能已出現隱性社區傳播，因此即日起提升旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施。

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