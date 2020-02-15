首次報稅族看過來！繳多少稅國稅局幫你算好好　稅額試算申請今日起跑

▲報稅示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

首報族看過來！財政部表示，今年首次辦理綜所稅的民眾，如果要適用稅額試算服務，可以從從今（15）日起開始申請，為期一個月到3月16日止。高雄國稅局也表示，申請稅額試算外，如果要撤銷原稅額視算或者更改郵寄地址，也要在同樣的時間內申請。

但是要如何申請？國稅局提供三種方式給納稅義務人參考：其一是臨櫃辦理，要準備的文件國民身分證即可；但是如果是代理他人辦理，代理人要準備自己的身分證或居留證正本、申請人的委託書或授權書以及申請人的身分證。

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第二種則是線上辦理，首報族可以申請自然人憑證、財政部電子審核通過的電子憑證或者到健保卡網路服務註冊的健保卡，完成後到財政部的電子申報報稅服務網站(https://tax.nat.gov.tw）或至財政部稅務入口網(https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請。但是如果要申請不適用稅額試算，可以以身分證號碼或者戶口名簿所載到戶號到財政部電子申報繳稅服務網站申請。

第三種就是郵寄或傳真，申請人就可以申請到戶籍所在地的國稅局，且檢附申請人的國民身分證正反面影本以供檢核。申請人可以到國稅局網站稅額試算服務區下載申請書或者是到各大國稅局領取。

▲稅額試算的三種方式。（圖／高雄國稅局提供）

申請好後，國稅局4月25日起將陸續寄送稅額試算通知書，國稅局就幫民眾算好，只要繳完錢等於完成報稅、免繳稅或退稅，回覆確認後無誤後就完成申報囉，簡單又方便。財政部臉書也俏皮的說，「沒錯，淡定不是沒有原因的，稅額試算服務就是這麼省時省力，到了五月報稅季照樣可以翹腳髯嘴鬚！」

不過，高雄國稅局也提醒，有10種人不適用稅額試算，應該在5月份綜合所得稅結算申報期間自行辦理結算申報，包含：一，結、離婚或納稅義務人與配偶有分居情形；二，本人、配偶、受扶養直系尊親屬及子女無國民身分證統一編號及戶籍登記資料；三，有扶養其他親屬；四，有其他非屬稽徵機關可提供試算所得資料範圍的所得；五採列舉扣除額。

六，有財產交易損失特別扣除額；七，有重購自用住宅扣抵稅額；八，有大陸地區來源所得可扣抵稅額；九，有投資抵減稅額；十應依所得基本稅額條例規定申報基本稅額。國稅局提醒，3月17日以後申請的案件，於次一年度5月份申報所得稅時始適用，請納稅義務人特別留意。

▼稅額試算很方便。（圖／翻攝財政部臉書）