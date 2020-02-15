邊洗澡邊充電手機！15歲少女觸電慘死浴室...斷路器沒跳掉

▲許多人手機不離身，就連沐浴也隨身帶著。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

智慧型手機出現後，許多年輕人都是手機不離身，不過日前法國馬賽（Marseille）發生一起悲劇，一名15歲女孩蒂芬（Tiffen）帶著手機進到浴室洗澡並充電，沒想到手機意外掉在蒂芬身上之後滑進水中，導致她因觸電死於心臟衰竭。

綜合外媒報導，蒂芬經常不聽父母勸說，將手機帶到浴室，邊充電邊洗澡。9日，她再度將手機帶進浴室，並且邊充電，沒想到手機不小心掉在她的胸部上，之後滑進水中，導致她遭電擊倒在浴室內，雖然她的爸爸及時發現並將她送醫，但經搶救仍回天乏術，死因為心臟衰竭。

事發後，蒂芬的爸爸相當心痛，為了不讓悲劇再度重演，他出面向大家證明在浴室裡使用手機是件危險的事情；事發當時，他進到浴室內，發現手機仍在浴缸底部充電，插頭也好好的插在上面，斷路器並沒有跳掉，讓他質疑市面上有許多充電器不符合標準，還有許多充電線為配合需求，延長到150公分甚至200公分，讓使用者可以邊充電邊用手機。

目前此案仍在調查當中，而報導中並未公布手機品牌和型號，該手機充電器確實有問題，但也有人認為，蒂芬購買的充電器可能是比標準充電器更便宜的產品，才會造成悲劇。

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