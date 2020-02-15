威士特丹號今900乘客下船　狂讚柬埔寨總理親迎接「人性超越政治」

▲威士特丹號乘客陸續下船。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

被多國拒絕的荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）13日成功停靠柬埔寨，經過部分檢驗，船上人員的新冠肺炎（COVID-19）結果都為陰性，昨（14）日約有400名乘客下船，陸續回國，今（15）日預計再有900名乘客下船。

「威士特丹號」停靠在柬埔寨港口城市施亞努市（Sihanoukville），原本載有約2300名乘客與船員，昨日已有417名乘客下船。《共同社》報導，今日再有約900名乘客陸續下船，相關人士透露，預計其中包括4名日本人。日媒記者觀察到，港口擺滿乘客的行李，陸續下船的乘客大多顯露疲態，但也有人看到鏡頭後笑著揮手，接著搭乘大型巴士前往機場。

▲柬埔寨總理洪森擁抱船上的乘客。（圖／路透）

《高棉時報》（Khmer Times）報導，由於「威士特丹號」先前被五處港口拒絕，如今乘客能夠下船，特別感謝柬埔寨總理洪森（Hun Sen）。來自美國的公民克利夫蘭（James Cleveland）與妻子就說，非常高興能夠回家，14日搭機返回美國前，他還與其他乘客拜訪當地的一處海灘，「柬埔寨是個美好的國家，我答應未來會再來訪，非常感激皇家政府與柬埔寨人民。」

克利夫蘭補充，他很意外洪森親自前來歡迎他們下船，這是相當優秀的行為，回憶過去兩周待在船上時，大家都想回家，船隻卻始終找不到港口停靠。他還說，柬埔寨民眾對於旅客的態度很親切。對於美國公民而言，此次可說是「人人性超越了政治」。

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