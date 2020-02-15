海地「無照」孤兒院大火15童死亡！當天大樓停電　恐是蠟燭釀禍

▲海地「無照」孤兒院。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

海地（Haiti）首都太子港郊區一間孤兒院日前發生火警，造成院內15名兒童死亡。根據調查，該間孤兒院並沒有官方執照，且根據員工說法，當天大樓的發電機壞了，所以才會點蠟燭照明，可能才因此造成意外。目前當地政府正在調查真正事故原因，並全力安置其他倖存的孩童。

BBC報導指出，火災發生當地時間在13日晚間，首都太子港郊區的肯斯科夫鎮（Kenscoff），有2名孩童當場遭燒死，其餘13人是吸入過多濃煙，緊急送醫後仍不治。根據員工表示，當天大樓發電機壞掉，他們才會用蠟燭代替燈光，目前警方也在進一步調查真正起火原因。

▲▼孤兒院員工不忍落淚。（圖／達志影像／美聯社）



這所孤兒院是由一家美國賓州「聖經理解教會」（Church of Bible Understanding）負責營運，但卻是海地數百間未經官方合法授權的孤兒院之一。海地社會福利研究所所長阿里爾（Arielle Jeanty Villedrouin）說，這間孤兒院大約收容了60名孩童，現在正積極安排後續去處。

▲孤兒院被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）



海地法官安托萬（Raymonde Jean Antoine）表示，這間孤兒院從2013年起，就沒有拿到核准營運的執照，「那裡的生活條件沒有達到基本標準，孩子就像動物一般生活著，現場也沒有滅火器，真的是被忽視了。」

根據英國慈善機構「路摸思」（Lumos）數據顯示，2010海地大地震後孤兒院激增，海地約有3萬名孩童住在760多間孤兒院中，只有其中15％是官方核准營運的；其中有80％的孩子並非父母雙亡．至少還有一位在世的雙親，貧困、缺乏醫療和教育，是這些孩子最終被留在孤兒院的最大原因。