鑽石公主號疫情密集！美國9議員寫信給川普　要求撤離船上418公民

▲鑽石公主號上已確診218例。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

「鑽石公主號」郵輪在日本橫濱港靠岸隔離已11天，截至目前船上共有218例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，加上郵輪隔離環境逐漸變差，乘客紛紛向外求援。美國眾議院議員就向白宮建議，應盡速派機撤離船上428名美國公民，轉移至美國境內完成隔離，不應讓「無效隔離」影響國家安全，更讓公民感到恐慌。

綜合外媒報導，9名美國眾議員在14日致信川普政府，建議政府協助撤離船上428名美國公民，並轉移至美國境內進行檢測和隔離。信中指出，從第一手資料來看，依據船上現有的醫護水準，還有428位美國公民的隔離狀況，這可能會影響國家安全，「由於疫情迅速蔓延，我們理解狀況的不確定性，但仍希望盡快對無症狀的公民進行檢測，並在美國境內進行隔離。」

「鑽石公主號」是除了中國以外，新冠肺炎確診病例最密集的地方，議員們認為，這艘船共3600名乘客中，有218人感染了新冠肺炎，「這證明了當地缺乏醫療專業知識，導致了無效隔離。」

美國疾管中心（CDC）官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，目前CDC正在和政府合作尋找可行的方法，若有具體計畫會隨時公布，「對我們所有人來說，這些人的安全與照顧狀況都很重要。」

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