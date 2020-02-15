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丈夫返家見「嫩妻與友人狂飲爛醉」　8月女兒趴地上…頭顱滾在客廳角落！

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▲白俄羅斯母親與友人酒後剁頭女兒。（圖／翻攝自Комсомольская Правда）

▲白俄羅斯母親與友人酒後剁頭女兒。（圖／翻攝自Комсомольская Правда下同）

記者陳亭伃／綜合報導

身為父母親，最基本就是該將小孩照顧完善，而非情緒虐待。白俄羅斯一名母親涉嫌將8個月大的嬰兒虐待之後，竟叫朋友拿菜刀直接將孩子頭顱剁下，白俄羅斯法庭審理時，法官表示「兇手手法極為兇殘，但礙於國內法律僅男性能被判處死刑，於是將女方判處25年有期徒刑」。

綜合俄媒報導，26歲的柯爾布（Natalya Kolb）和48歲的朋友夏亞（Viktar Syarhel）2018年時對柯爾布的8個月大女兒漢娜（Hanna）進行虐待。當時孩子的父親回到家時，發現柯爾布與夏亞正在住處喝酒，而女兒小小的身軀已經倒臥在血泊中，且屍首分離。

警方調查，漢娜的身上有46處刀傷，凶器則是菜刀。負責審理的布列斯特地區法院認定「這是一齣殘忍的謀殺」，並且駁回兩人上訴，維持原先判決夏亞被判處死刑，柯爾布則是叛25年有期徒刑。

白俄羅斯是歐洲唯一仍有死刑的國家，夏亞的律師團隊企圖想要在上訴，但是夏亞本人卻拒絕，最後遭到法官駁回。在白俄羅斯女性無法被判處死刑，而死刑的執行方式則是以布蒙住犯人雙眼，並下跪後行刑者從腦後方開槍。

▲白俄羅斯母親與友人酒後剁頭女兒。（圖／翻攝自Комсомольская Правда）

▲遭判處死刑的兇手。

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