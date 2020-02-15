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新冠肺炎引歧視！加州霸凌事件頻傳　亞裔美國人「戴口罩被當病毒」

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▲紐約地鐵上部分乘客戴口罩。（圖／路透）

▲ 紐約地鐵上部分乘客戴口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球引起恐慌，也帶來歧視。美國洛杉磯城市卡森（Carson）一張印有世界衛生組織（WHO）標誌的假傳單上寫道，民眾應盡量避免與亞裔美國人做生意，避免染上病毒；一名國中生因亞裔身份被指感染新冠肺炎，因此被同學打到住院治療；超過1.4萬人簽署一份請願書，要求關閉阿罕布拉市（Alhambra）的學校，以避免疫情擴大，但人口多達1010萬的洛杉磯實際上只有1起確診病例。

自紐約到新墨西哥州，亞裔美國人遭受欺凌與襲擊的事件層出不窮，起因是人們毫無根據地懷疑他們可能染上新冠肺炎。加州是全美亞裔人口最多的州，而美國15起確診病例也有一半發生在加州，使該州恐慌情緒加深。洛杉磯當局13日提出上述惡作劇、霸凌和謠言的例子，希望能夠消除民眾對亞洲的偏見，在仇恨犯罪蔓延以前加以阻止。

既有對亞洲人的偏見加上媒體營造的中國形象使人們擔心，亞裔美國人更有可能是病毒帶原者。洛杉磯人際關係委員會（Los Angeles County Human Relations Commission）負責人托馬（Robin Toma）擔心，病毒未來幾周至幾個月可能在美國持續傳播，恐怕導致歧視加劇。

托馬說明，亞洲人經常為抵禦細菌及防止病菌傳播而配戴口罩，如今卻成為導火線，使得讓戴口罩的人們時時刻刻擔心遭到侮辱或攻擊。他呼籲，「我們需要人們站出來。當你看到這種事發生在別人身上，請站出來。」

《路透社》報導，美國的反亞洲情緒始於2003年SARS流行期間，且當時還沒有推特這類充滿種族主義、惡作劇和侮辱性語言的社群平台，而這類問題也並非加州獨有。紐約設計師Yiheng Yu表示，辦公室有很多人剛去過中國，因此她和同事都戴口罩以防萬一。有次當她戴口罩走出辦公室，一名陌生女子對她大吼，「妳瘋了嗎？快出去！」

紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）表示，在亞裔人口眾多的皇后區，咳嗽也會引起恐慌。他有名下屬只是在火車站輕微咳嗽，便有人上前詢問她是否感染病毒，「我們生活在被恐懼主導的社會，若我們火上加油，人們會更加醜陋。」

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