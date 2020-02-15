中梵外長慕尼黑罕見會晤　延續主教任命協議「中方開綠燈」

▲教廷外長蓋拉格。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃雅詩梵蒂岡14日專電

中國外長王毅今天利用出席慕尼黑安全會議時，和教廷外長蓋拉格會晤。會後雙方發表聲明，中方對於延續中梵主教任命協議給了綠燈，教廷則為受武漢肺炎衝擊的人們祈禱。

中梵2018年9月簽署「主教任命臨時性協議」，北京當局首度承認教宗是中國天主教會領袖，打破外國宗教勢力不得干預中國宗教鐵律。因這項臨時性協議效期據稱僅有兩年，且在中國內部面臨不少保守勢力反對，教廷已多次表達盼望延續協議，以促進中國宗教自由與人權。

教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）今天與王毅會晤後，雙邊雖未正式宣布延續中梵協議，但顯示已達成突破性進展。梵蒂岡新聞網指出，中梵主教任命協議的重要性在會中「成為焦點」，中梵雙方都表達善意，願繼續透過制度化對話，促進中國天主教友的生活及中國人民的福祉。

中國外交部新聞稿指出，王毅強調中梵簽署的主教 任命臨時協議是「富有開創性的實踐」，取得了積極成果，中國願意與梵蒂岡「進一步增進理解」，累積互信，使雙方積極互動關係不斷向前發展。

梵蒂岡新聞網表示，在會談中，中梵雙方也針對「人權」、「跨文化交流」等議題交換意見，並皆表達盼國際能透過更廣泛的合作，促進世界和平。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19） 疫情嚴重衝擊中國的國際形象，王毅這次出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的主要任務，是重振國際對中國的信心。他在與教廷、奧地利等多國外長的雙邊會議中，積極爭取各國對中國對抗疫情的肯定。

教廷聲明指出，對於中國為了防止武漢肺炎擴散的努力，教廷表達肯定，教廷願與那些受苦的人們站在一起。 教廷聲明重申，對於武漢肺炎，教宗方濟各12日公開接見儀式時曾為受衝擊的人們祈禱，表達願與中國人 民同在，呼籲信徒為正在受害於殘酷病毒的中國弟兄姊妹禱告，教宗希望那些感染的人都能早日康復。（編輯 ：陳永昌）