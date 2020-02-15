近40天141旅客入境時發燒！　WHO：北韓擁檢測技術「結果皆呈陰性」

▲ 北韓官員開會戴口罩。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，截至15日全球已有67097起確診病例，逾1500人死亡。新冠肺炎最早在中國武漢爆發，鄰國北韓則持續宣稱，國內並無確診病例。《美國之聲》15日則援引世界衛生組織（WHO）說法報導，近來入境北韓的旅客中確實有人出現類似症狀，但病毒檢測結果皆為陰性。

世衛駐平壤辦事處處長14日書面回覆《美國之聲》採訪指出，根據北韓保健省向世衛通報的內容，2019年12月30日起至2月9日間入境北韓的7281名旅客中有141人出現發燒症狀，但新冠病毒檢測結果顯示皆無感染。他說明，北韓擁有PCR檢測設備，具有可檢測出新冠病毒的技術，實驗室技師及專家去年也曾透過世衛前往香港接受流感檢測訓練。

平壤當局及世衛截至目前皆表示，北韓並無任何確診個案。但世衛數據全然倚賴會員國自主通報，再加上北韓過去在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及2015年中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）等全球性流行疾病爆發時皆未通報任何國內病例，引發外界懷疑，北韓有意隱匿新冠肺炎疫情。

美國國務院當地時間13日表示，政府憂心北韓公民在新冠肺炎的威脅之下會相當脆弱，「為應對及防止新冠肺炎在北韓傳播，國務院鼓勵美國及國際性的援助及衛生組織的努力。」

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