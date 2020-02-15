憂東奧爛掉「日政府硬著頭皮抗新冠肺炎」　厚生勞動省幫腔：境內並沒有流行！

▲日本厚生勞動省新聞稿中提到，新冠肺炎尚未造成流行，引發熱議。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠病毒肆虐全球，目前亞洲除中國以外，屬新加坡與日本最為嚴重，其中光是14日，日本就新增8例確診，世界衛生組織高級顧問（WHO）感染病專家進藤奈邦子就表示，「現在全球最擔心的就是日本」。對此全球病識感相當重的情況下，日本厚生勞動省卻發布新聞稿提到「新冠肺炎並未在境內流行」。

根據日本厚生勞動省發布的新聞稿中提到，包機、以及日本境內各縣市的確診、治癒情況，最終告訴民眾，目前新冠肺炎並為在日本流行，也尚未被列入流行疾病中，因此在咳嗽時注意「遮掩的禮節」、勤洗手、以及預防感冒和季節性流感的措施相當重要。

此外，日本東京為2020年夏季奧運的主辦國，聖火將於3月25日開始進行傳遞聖火的儀式，新冠肺炎的衝擊，讓一直以來仰賴觀光財日本政府相當擔憂，但國際卻認為，日本此番在新冠肺炎防範上並未完善，因此才會突然爆發，光在14日單日就暴增8例確診，官員在面對媒體問答時，甚至出現「目前還不清楚」、「不知道」等令人不安的回應。

面對亞洲各國確診的速度略增，台灣疾管署也在14日將對日本的旅遊疫情建議升為「第一級」（注意），要求國人若出訪旅遊當地，需盡可能做到妥善的防範措施。

厚生勞動省該篇新聞稿也在「PTT」上引發網友討論，不少人認為「日本為賺觀光財，連自己人的生命都不要」、「真的太恐怖了」、「機票都退了，日本這樣下去真的完蛋」、「難以相信乾淨、衛生、自律的國家會有這樣的漏洞」。