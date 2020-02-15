白宮怒斥「中國不合作、資訊不透明」　WHO霸氣嗆聲：提出證據再來說！

▲WHO秘書長譚德塞，WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

面對中國新冠肺炎延燒，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）日前大批中國處理疫情數據不透明、且欠缺實際防疫措施，導致釀害全球，14日世界衛生組織（WHO）再度為中國發聲，特別反對庫德洛的說法，並要求「最好要有實際的證據」。

綜合外媒報導，對於先前中國拒絕美國協助抵抗疫情，庫洛德表示，中國處理方式不佳，對美國想派出專家協助也拒絕，甚至無法隨WHO的團隊一起到中國考察，此外面對新冠病毒的詳情，中國根本無法完全掌握了解，「習近平曾提到會與美國合作、接受美國幫助，我們很樂意跟WHO合作，但中國就是不願開放」。

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）14日則在日內瓦的會議中為中國發聲，提到中國確實已經與國際合作，「每個人都有權提出自己的看法，但我們看到的是一個願意與我們合作的政府，若有現象證明中國欠缺透明度，可以提出來與我們討論。」

此外，萊恩也認為中美貿易戰的戰火只得到暫時性的緩和，庫洛德的說法，恐怕也帶有些許的政治意味，呼籲美國不要把疫情問題政治化，甚至WHO所派出的12國家專家小組也可能仰賴美方的專業，因此不需要太過政治化操作，應共同面對疫情。