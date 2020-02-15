　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮怒斥「中國不合作、資訊不透明」　WHO霸氣嗆聲：提出證據再來說！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus），WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞，WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

面對中國新冠肺炎延燒，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）日前大批中國處理疫情數據不透明、且欠缺實際防疫措施，導致釀害全球，14日世界衛生組織（WHO）再度為中國發聲，特別反對庫德洛的說法，並要求「最好要有實際的證據」。

綜合外媒報導，對於先前中國拒絕美國協助抵抗疫情，庫洛德表示，中國處理方式不佳，對美國想派出專家協助也拒絕，甚至無法隨WHO的團隊一起到中國考察，此外面對新冠病毒的詳情，中國根本無法完全掌握了解，「習近平曾提到會與美國合作、接受美國幫助，我們很樂意跟WHO合作，但中國就是不願開放」。

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）14日則在日內瓦的會議中為中國發聲，提到中國確實已經與國際合作，「每個人都有權提出自己的看法，但我們看到的是一個願意與我們合作的政府，若有現象證明中國欠缺透明度，可以提出來與我們討論。」

此外，萊恩也認為中美貿易戰的戰火只得到暫時性的緩和，庫洛德的說法，恐怕也帶有些許的政治意味，呼籲美國不要把疫情問題政治化，甚至WHO所派出的12國家專家小組也可能仰賴美方的專業，因此不需要太過政治化操作，應共同面對疫情。

ET快訊
北市再公布居家檢疫失聯者姓名！協尋陳乙菲、譚國衡、江嘉榮
台商家屬嗆「防疫不是我們的事！」萬人轟爆：自私…張雅琴聽完哭
日本一天暴增8例！醫一張圖曝「台灣醫療有多狂」…負壓隔離房是
新冠病毒「彩色高清照」首度曝光！與MERS和SARS相似
湖北封路　官二代po文「我爸派車接我回家」…網怒肉搜結果驚了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英第9例確診中國女「下機搭Uber就醫」　專家憂心：將爆發4000萬人感染！

她慘遭分屍器官沖下水道　警見「剝皮遺體」倒臥地上…照片隔天刊登各大報！

人民驚覺「用言論自由換安全的代價」　CNN：習近平正面對訊息控制的挑戰

巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫…科學家驚：是全新變異種

憂東奧爛掉「日政府硬著頭皮抗新冠肺炎」　厚生勞動省幫腔：境內並沒有流行！

孟買駕駛狂按喇叭　「噪音>85分貝」重置號誌紅燈等更久

近40天141旅客入境時發燒！　WHO：北韓擁檢測技術「結果皆呈陰性」

日新冠肺炎確診男曾赴夏威夷　「待人口最多的島」當局將查接觸史

東京奧運將如期舉辦　奧委會官員「吃誠實豆沙包」：我們沒有因應計畫…

5歲小哥哥牽2歲妹爬窗逃出火場　折返抱愛犬「救下6家人」

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

畢書盡掰了藏愛8年女友！　 認愛9個月後閃娶新女友

孟買駕駛狂按喇叭　「噪音>85分貝」重置號誌紅燈等更久

近40天141旅客入境時發燒！　WHO：北韓擁檢測技術「結果皆呈陰性」

日新冠肺炎確診男曾赴夏威夷　「待人口最多的島」當局將查接觸史

東京奧運將如期舉辦　奧委會官員「吃誠實豆沙包」：我們沒有因應計畫…

5歲小哥哥牽2歲妹爬窗逃出火場　折返抱愛犬「救下6家人」

美將派兩專機　接回滯留鑽石公主號318位公民

海地「無照」孤兒院大火15童死亡！當天大樓停電　恐是蠟燭釀禍

印尼2.6億人至今0確診　哈佛教授質疑：有人被誤判

新冠肺炎患者自曝「發病→康復3周噩夢」　21歲男大生：以為會死

不甩女王！英媒爆料：哈利梅根已關王室辦公室+裁員15人...沒打算回英國

雲林農業大縣不種菜「改種日曆紙」　原來是祖傳秘方…嚇鳥用

體液交換更危險！醫揭「居家檢疫、隔離」9看法：應嚴禁接吻、性行為

欠500元要還50萬元！惡男栽贓「亂報堂口」　痛毆被害人逼簽本票抵債

最長寒假！輔大商圈店鋪待租增4成　影印店嘆來客「10支手指算得出」

宣導「健康的人免戴口罩」！翟神曝「社區隔離實例」住戶全罵爆：很難不擔心

等嘸人！大學城飲料店阿姨嘆生意難做　曝「乾脆去辦公商圈開店」

蔣偉文手繪日常當畫家　「把屎」當靈感製作紅包袋應景

眺望藍寶石大海！台中隱藏版純白咖啡廳　還能玩水吃原住民粽子

影／力抗倒店論！高市大學城店家信心喊話　等「長一點的寒假」過去

孟買駕駛狂按喇叭　「噪音>85分貝」重置號誌紅燈等更久

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

新冠疫情　WHO顧問：最擔心日本

日本消防員搬過病患就確診　累積259例

即／非洲首例　埃及發現新冠肺炎

杜特蒂硬了4天　終取消對台禁令

100小時幕後多管道斡旋　菲律賓髮夾彎解禁

埃及衛生：外國男確診新冠肺炎　資訊籠統網罵翻

英確診爆增「第9例還偷搭機」專家憂心：將爆發4000萬人感染！

一夕暴增1.5萬病例　白宮：對中國沒信心

新加坡再新增9確診病例　累積病例達67例

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

不滿世衛排除台灣　瑞典國會出現挺台聲浪

美國考慮台灣取代香港「網路樞紐」地位

更多熱門

相關新聞

【撤僑包機】陸配子女無辜被嗆

【撤僑包機】陸配子女無辜被嗆

為了武漢台商回台問題，藍綠吵成一團。資深政治評論員指出，應跳開邏輯陷阱，回到技術本位，武漢台商回台問題便可能有解。關於誰可以上飛機？當然是婦孺病弱優先，有台籍者優先。台商家屬，儘量放寬放行，這是人道考量，不宜在此題上大作統獨文章。

新冠病毒最新試驗盒15分鐘知有無

新冠病毒最新試驗盒15分鐘知有無

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

菲律賓3天撤「禁台令」　陸網友難理解

菲律賓3天撤「禁台令」　陸網友難理解

3港人入境搞失聯！衛生局各罰7萬

3港人入境搞失聯！衛生局各罰7萬

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒WHO新冠肺炎國際

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

台商家屬嘆：防疫不是我們的事，是政府的

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

老婦運屍車後跺腳哭喊「我兒啊」

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

畢書盡閃婚　8年舊愛驚吐：你沒遵守給我的承諾

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

畢書盡爆認愛3個月分手！

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

醫師作家：2關鍵讓菲律賓撤台禁令

李坤城❤林靖恩愛情長跑7年！　臉書報喜「努力打造未來」

更多

最夯影音

更多
滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面