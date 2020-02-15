不斷更新／非洲失守！埃及確診首例　WHO專家小組至中國展開調查

▲武漢肺炎疫情蔓延全球。（圖／路透社）



記者張方瑀、陳亭伃、丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，WHO的國際專家團隊周末將開始在中國執行工作，預計會尋求更多關於新冠肺炎（COVID-19）擴散的細節，包含是如何、何處及何時造成逾1700名醫療人員受到感染。

【09：00】



根據《NHK》報導指出，日本境內首起因新冠肺炎死亡的80多歲神奈川縣女性，在確診之前，曾經與女兒見面，隨後其女兒與女婿也都確診，其女婿就是13日東京都內確診的計程車司機。目前正在確認曾與女兒親密接觸的人。

【05：30】

美國總統川普在推特上向柬埔寨政府致意，感謝該國願意讓郵輪「威士特丹號」靠岸。

【01：40】

埃及宣布出現第一例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，這也是非洲大陸第一起確診病例，非洲正式宣告失守。

但是埃及衛生部長發言人並沒有說明，這名境外移入的外國人，來自哪個國家，埃及網友也人心惶惶。

各國確診狀況如下：

東北亞：3國

日本：確診259例（橫濱外海郵輪218例，日本境內41例）

北韓：傳聞7例（WHO及北韓政府稱確診0例）

南韓：確診28例

東南亞：6國

新加坡：確診67例

越南：確診16例

馬來西亞：確診19例

泰國：確診33例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診11例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診15例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診8例

非洲：1國

埃及：確診1例