瑞典國會挺台灣參加WHO「對全世界有利」　外交部長正面回：國際需要合作

▲瑞典國會友台小組主席歐柏莉（Boriana Åberg）力挺台灣參加WHO。（圖／翻攝自臉書「Boriana Åberg」）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣醫療環境與貢獻全世界共睹，但頻遭世衛組織（WHO）排擠在外的處境，使得瑞典國會議員加入國際聲援行列。瑞典國會友台小組主席歐柏莉（Boriana Åberg）以書面和口頭方式，在質詢時呼籲瑞典政府採取行動，力挺台灣參加WHO；對此，外交部長林德（Ann Linde）也給予正面回應，將會為台灣前進WHO出一份力。

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國全境蔓延，美國原先預測台灣會成為中國境外最慘烈的疫區，但現在台灣累計確診病例僅18例，反倒是日本、泰國、新加坡等國，病例都早已突破30例，足見台灣此次防疫速度與能力。

儘管如此，台灣力求加入WHO的多年心願，卻因中國政治因素始終未能成真，部分外媒即報導，歐柏莉日前在向瑞典外交部和健康與社會事務部質詢時，批評中國施壓台灣，並指出WHO將台灣排除在外是危險且不負責任的行為，有違普世原則。

1月曾到台灣觀摩總統大選的議員漢格曼（Hampus Hagman）表示，台灣參與WHO，共同對抗新冠肺炎疫情，將對瑞典和全世界都有正面影響。另外，國會外交委員會副主席沃瑪克 （Hans Wallmark）、友台小組成員羅森堡（Hans Rothenberg）等多位議員，也在發言及質詢時間，表態支持台灣參加WHO。

林德表示，新型冠狀病毒的疫情威脅在前，國際間需要共同合作，而瑞典政府會和歐盟一起力挺台灣參與WHO。