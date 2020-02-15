不滿世衛排除台灣　瑞典國會出現挺台聲浪

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林14日專電

瑞典國會議員不滿世界衛生組織（WHO）排除台灣參與，近日紛紛提出書面和口頭質詢呼籲政府採取行動。瑞典外交部長回應時表示，將努力讓台灣參與。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，瑞典國會友台小組主席歐柏莉（Boriana Åberg）向外交部和健康暨社會事務部提出質詢時，批評中國施壓不讓台灣參與聯合國相關組織。她說，世衛排除台灣不僅危險、不負責任，也違反普世原則。

上月到台灣觀察總統大選的議員漢普生（Hampus Hagman），日前向健康暨社會事務部提出質詢時也指出，台灣參與世衛對抗冠狀病毒疫情對瑞典和對全世界都有利。

此外，國會外交委員會副主席瓦馬克（Hans Wallmark）、友台小組成員羅森堡（Hans Rothenberg）等多位議員，近日也紛紛利用發言或質詢的方式，力挺台灣參加世衛。總計過去半個月以來，針對台灣被世衛排除一事，瑞典國會議員已經提出了5次的書面質詢和4次的口頭質詢。

對於國會出現挺台聲浪，瑞典外交部長林德（Ann Linde）回應時表示，對抗冠狀病毒疫情需要國際合作，瑞典政府會與歐盟一起努力讓台灣參與世衛。

WHO在11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：馮昭）1090214