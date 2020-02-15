越南拒絕義籍郵輪泊靠下龍灣　1116遊客不准上岸

▲AIDAvita郵輪。示意圖非本文中郵輪。（圖／翻攝自Facebook／AIDAvita）

文／中央社河內14日專電

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，越南政府昨天拒絕載有1116名遊客的義大利籍郵輪「愛達維塔號」停靠北部廣寧省下龍灣，不准船上人員上岸。

越南「線上智識報」新聞網站（news.zing.vn）13日報導，廣寧省（Quang Ninh）政府昨天決定拒絕核發義大利籍郵輪「愛達維塔號」（AIDAvita）停靠下龍國際港口（Ha Long）的許可，不准船組人員與乘客上岸走訪當地景點。

報導指出，廣寧省政府要求當地衛生廳等單位針對與「愛達維塔號」接觸的船隻與人員進行消毒，確保安全。

報導說，「愛達維塔號」郵輪載有1116名歐洲乘客，其中95%是德國籍乘客，沒有亞洲人，這一艘郵輪自1月17日從印尼峇厘島出發，曾經停靠澳大利亞、印尼、新加坡、汶萊、馬來西亞和菲律賓的9個港口，原訂行程13日停靠下龍國際港口，15日、17日和18日分別停靠越南峴港市（Da Nang）、芽莊市（Nha Trang）和胡志明市。

越南衛生部統計，截至13日為止，境內累計有16起確診病例，其中7人已治癒出院。

為防杜疫情擴大，越南政府昨天起決定封鎖已有6例確診的永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷村（Son Loi），並在周圍設置8個監控站，禁止所有人車進出，村內約一萬人遭到隔離，但可領取政府提供的生活補助費。