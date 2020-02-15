中國新冠肺炎1716名醫護染病6死　WHO：12國專家小組針對疫情和當局展開調查

▲醫護人員長時間為病人救治，累癱在地。（圖／翻攝央視）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國新冠肺炎（COVID-19）突破6萬例確診，當局證實造成1,716名醫護人員染病，其中6人因此死亡。醫護人員的染病率作為疫情判斷的指標之一，目前看來並不樂觀；世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日表示，一組國際專家團隊將在周末，與中國團隊合作研究新冠肺炎的傳播及嚴重性。

截至14日深夜，中國累計確診病例達到63,950人，死亡人數1,382人，疑似病例10,109人，治癒人數7069人。

《路透社》報導，中國國家衛健委在一項記者上證實多名醫護人員染病，「現在一線的醫療工作人員肩負極度沉重的責任，他們工作和休息的環境相當有限，心理上的壓力巨大，而且被傳染的風險很高。」1,716名確診新冠肺炎的醫護人員中，超過87％在湖北前線。





▲譚德塞終於宣布第一支國際專家小組周末和中國展開合作。（圖／達志影像／美聯社）

國家衛健委也表示，醫護人員死亡數目前只截至11日，實際上到底有多少醫護人員在醫院裡受感染，確切多少人死亡，還需要更多的分析。中國官方及醫界過去幾周來，已數次因防護服、口罩、運屍袋等物資的缺乏，公開對國際求援。

美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，譚德塞14日宣布，一支12國組成的國際專家調查團隊，在抵達中國後，周末開始和中國專家團隊展開合作，「這次聯合行動的目標，是盡快為中國及全世界接下來的防疫工作，提供第一手資訊。」他表示在專家們共同研究新型冠狀病毒，有助於了解病毒的傳播方式、嚴重程度，以及防疫措施實際的有效性。

眼見中國疫情隨時間日趨嚴重，短時間內還未能見到情況真正轉好，「吹哨人」李文亮醫師之死的後續，仍被各國媒體關注。中國駐美國外交大使崔天凱接受NPR記者訪問時回應，「當然了，從後見之明來看，每個人都知道李醫師是對的。」然而崔天凱並未指出中國官方對此事犯下的任何錯誤，也並無提及任何官方代表曾向李文亮家屬致歉。