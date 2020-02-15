否認建議東京奧運7月照常舉辦　WHO：主辦國和主辦單位決定

▲第32屆奧運預計將在7月24日至8月9日於日本東京舉行。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

國際奧林匹克委員會（IOC）13日在東京舉行奧運相關會議，日本奧運組織委員會會長森喜朗強調，目前沒有取消或延期的計畫。對於外界猜測這個決定是否與世界衛生組織（WHO）的建議有關，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩表示，是否取消將由主辦國及主辦單位決定，他們不會插手。

據了解，國際奧林匹克委員會在東京舉行的會議，主要是商討新冠肺炎（COVID-19）對奧運帶來的衝擊，也讓許多人相當好奇是否會取消或延期將在7月舉辦的東京奧運。當時森喜朗向日本媒體強調，目前沒有任何取消或延期的計畫，他們會和日本政府聯手，冷靜面對所有疫情可能帶來的影響。

▲橫濱一名消防員參與搬運鑽石公主號的確診病患，沒想到自己也因此染病。

但是這樣的說法再度掀起外界揣測，是否有可能是WHO建議不要取消。根據《中央社》報導，萊恩（Michael Ryan）在日內瓦當地時間14日的記者會上表示，世衛從未向國際奧委會提供關於是否取消東京奧運的建議，也不會這樣做，畢竟他們只提供風險評估技術層面的諮詢，至於要不要取消或延期，則是由主辦國及主辦單位決定。

然而，日本厚生勞動省14日深夜公布再添1例確診病例，患者是30多歲的橫濱市消防隊員，曾參與搬運鑽石公主號的確診患者任務，沒想到14日就確定感染，目前日本累積確診病例達259例。由於日本光是14日一天就新增8例確診，加上在疫情初期的反應太慢，經常被各界拿出來議論，之後是否能如期舉辦奧運，也是全球關注的焦點之一。