埃及衛生部宣布：外國男性確診「新冠肺炎」　資訊超神秘網友罵翻

▲ 埃及示意圖。埃及出現第一起新冠肺炎確診病例。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

根據荷蘭的國際通訊社BNO NEWS報導，埃及宣布出現第一例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，這也是非洲大陸第一起確診病例，非洲正式宣告失守，但是埃及衛生部鎖透露的資訊，卻相當籠統，讓網友罵翻。

埃及衛生部發言人哈立德•穆賈希德（Khalid Mujahid）也在臉書上發表聲明，是一名境外移入的外籍男性，經過篩檢後確定病毒核酸呈現陽性反應，但是該名病例無明顯症狀，衛生部已經對該案例接觸過的相關人士，進行為期14天的的隔離措施，籲請民眾不用擔心。

▲埃及衛生部公布的訊息太籠統，網友灌爆臉書罵翻。（圖／翻攝自埃及衛生部發言人臉書）



WHO駐埃及代表約翰·加博爾（John Gabor）博士也公開稱讚埃及，危機處理的速度與透明度都相當高，立即採取了預防措施，埃及制定出良好的計畫應對新冠病毒，也是東地中海地區，最早獲得從WHO獲得檢測試劑的國家。

但是埃及衛生部長發言人並沒有說明，這名境外移入的外國人，來自哪個國家，埃及網友也人心惶惶，紛紛在臉書中留言，要求公布這名案例更詳細的背景，包括來自哪個國家，以及曾經在哪個城市從事過哪些活動，這樣的訊息有公布跟沒公布差不多。