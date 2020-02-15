　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股有三多護航、年線具支撐強勁　經理人建議拉回找買點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，但在資金行情帶動下，台股近期反彈回升，展望後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，預計疫情在2月中可能達到高峰，後市衝擊可望遞減，而台股在資金面、殖利率及基本面皆相偏多下，預期在年線11000點附近有強勁支撐，且一旦疫情回穩後，企業可望加緊趕工，彌補疫情高峰時的淡季效應，預期今年上市櫃企業獲利仍有二位數的成長水準，建議拉回找買點。

沈建宏指出，目前肺炎疫情絕大部分病患仍在中國大陸境內，且有5~6成集中在武漢，境外感染患者致死率不高，雖然新增病例數仍在攀升，但在治癒率提升下，死亡率正在下降，顯示疫情仍在可控中。預計最早在2~3月疫情可得到控制，最晚如前次SARS經驗，在夏季可得到控制，且各國央行及政府仍將持續寬鬆政策拯救經濟，因此，今年台灣經濟成長率不致負成長

請繼續往下閱讀...

沈建宏指出，除了疫情變化外，美股財報亦是牽動台股短線走勢的指標。目前已公布的大廠包括Apple、ASML、Tesla等財報皆優於預期，可望激勵相關概念股的表現。蘋果公佈2020會計年度Q1財報，營收、EPS、下一季財測等數據均超乎華爾街預期；半導體大廠ASML營收和淨利皆優於預期，預估2020年營收及淨利將以2位數增長。Tesla去年第四季Model 3交車 92550 輛、Model S 和 X 合併交車19450 輛，均高於原本預計，該公司近日宣布2020 年交車量應可「輕鬆超越50萬輛」，再創新高。

沈建宏表示，整體而言，此次各國立即採取高規格防疫措施，估計疫情不致發生SARS在2003年第二季出現的恐慌現象，加上預期2020年台股企業獲利成長幅度有機會上看二位數、各國央行持續寬鬆貨幣政策、以及台股現金殖利率高達4%等優勢，拉回就是買點，操作上，跌深績優電子股，如5G、Apple、Tesla供應鏈優先布局；另外，也可布局高現金股息高殖利率股，提升下檔支撐力

ET快訊
飯店鏡子冒半張臉　夫狂擦30次一直浮出！業者退費：別張揚
北市再公布居家檢疫失聯者姓名！協尋陳乙菲、譚國衡、江嘉榮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

工總：政院600億紓困沒幫到製造業　盼能降關稅、延後還款日期　

工總調查疫情衝擊製業慘況　電子業3月初恐面臨斷鏈

疫情影響避險情緒升　金融債指數今年來漲2.88%

搶攻印度水產出口67億美元商機　萬海首度參加水產雙年展

北市內湖漏油點找到了　中油：27日前換新管段

女力加油！男老闆平均繳稅46.6萬　女老闆的3.2倍

工作天數影響　家登1月營收1.43億元、年減19%　

9部口罩新機台今交機　經濟部力拚下周產能達460萬片

台股有三多護航、年線具支撐強勁　經理人建議拉回找買點

疫情延燒打亂全球市場　避險貨幣「美元、日圓」都看漲

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

畢書盡掰了藏愛8年女友！　 認愛9個月後閃娶新女友

工總：政院600億紓困沒幫到製造業　盼能降關稅、延後還款日期　

工總調查疫情衝擊製業慘況　電子業3月初恐面臨斷鏈

疫情影響避險情緒升　金融債指數今年來漲2.88%

搶攻印度水產出口67億美元商機　萬海首度參加水產雙年展

北市內湖漏油點找到了　中油：27日前換新管段

女力加油！男老闆平均繳稅46.6萬　女老闆的3.2倍

工作天數影響　家登1月營收1.43億元、年減19%　

9部口罩新機台今交機　經濟部力拚下周產能達460萬片

台股有三多護航、年線具支撐強勁　經理人建議拉回找買點

疫情延燒打亂全球市場　避險貨幣「美元、日圓」都看漲

喵星人翻箱倒櫃！主人怒阻時...下秒見一堆口罩驚：來報恩的

醫院回收的鈔票「直接銷毀」　陸央行：儘可能以新鈔為主

台南東區南天府佛心發送千片口罩　黃偉哲：將物資留給醫護及醫療需求的人

扶輪社捐贈環保無動力捐血車啟用 鄭文燦：推廣更環保舒適捐血環境

搭新北環狀線去吃！綜合麵線放了滿滿3寶　還有邪惡「秘汁雞排」

調查局中生代崛起！22名一級主管人事大異動

王爺託夢：口罩該整理一下！他驚覺倉庫還有5千個N95...佛心老闆全都送

不斷更新／泰國新增1起累計34例　馬來西亞新增2例…其中一人從泰國入境

高大成反擊陸網友！「新冠肺炎感染上億人」被出征　3霸氣回嗆：事實勝於雄辯

工總：政院600億紓困沒幫到製造業　盼能降關稅、延後還款日期　

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

財經熱門新聞

疫情再升溫　美元、日圓都看漲

人民幣匯價創近10年新低！　換新台幣5萬多賺3400元

酒精哪裡買　超實用線上地圖秒知道

台商帶2千片口罩飛上海　管制以來最大案

麗清1月營收年增6%　Q1營運估落底逐季回升

新台幣匯率強勢重現29字頭　美元匯價創四周以來新低

5G大爆發　台股黃金年代來了

2/15補班　這天到職加班費可能少一天

鴻海武漢廠「致員工第三封信」　確定復工時間順延

口罩追追追！經濟部：徵用14家醫用口罩

永豐銀推美元高利　最高2.08%

首報族注意！稅額試算申請今日起跑

更多熱門

相關新聞

疫情再升溫　美元、日圓都看漲

疫情再升溫　美元、日圓都看漲

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，投資難度提高，中信銀行分析，面對可能的利空襲擊，市場避險情緒升溫，加上中美貿易戰、英國脫歐等不確定性國際政經事件影響逐漸消弭，預期美元、日圓看漲，有外幣需求的民眾可留意近期進場機會。

疫情黑天鵝　投資人靠4投資策略保平安

疫情黑天鵝　投資人靠4投資策略保平安

日本台灣商會聯合總會拜會南市府

日本台灣商會聯合總會拜會南市府

元大中國政金債ETF今掛牌

元大中國政金債ETF今掛牌

台股收盤上漲23點　收11,815點越過月線

台股收盤上漲23點　收11,815點越過月線

關鍵字：

台股股市股票投資台新投信

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

李坤城❤林靖恩愛情長跑7年！　臉書報喜「努力打造未來」

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

老婦運屍車後跺腳哭喊「我兒啊」

台商家屬嘆：防疫不是我們的事，是政府的

畢書盡閃婚　8年舊愛驚吐：你沒遵守給我的承諾

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

畢書盡爆認愛3個月分手！

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光

醫師作家：2關鍵讓菲律賓撤台禁令

更多

最夯影音

更多
滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面