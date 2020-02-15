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從北海道到沖繩…單日8例疫情爆發　WHO高級顧問：全球最擔心日本！

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▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲日本14日單日新增8例新增確診病例，包括東京境內2例。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

日本神奈川縣新增一名30多歲男性感染新冠肺炎病例，為日本14日單日新增第8起病例。世界衛生組織高級顧問、傳染病專家進藤奈邦子14日在橫濱出席緊急研討會時表示，「湖北武漢確診患者已有減少趨勢，如今全球擔心的是日本。」

根據NHK報導，日本厚生勞動省確認，14日境內共出現8名新增確診病例，且皆為日本籍人士，包括和歌山、沖繩、北海道、愛知和神奈川各有1例，東京則一口氣新增2例；此外，上月31日搭乘第3架包機從武漢返日人士中，也有1名乘客於今日確診。

NHK指出，目前日本已經確認259例確診病例，其中包括郵輪旅客218人、檢疫官1人、公職人員1人、撤僑胞機乘客13人。另外，光是13日至14日之間，全日本本土（不含郵輪與包機乘客）共新增11例確診病例，分布7個都道縣。

日本共同社報導，日本籍專家進藤奈邦子14日在研討會上表示，「在中國湖北省武漢市，確診的患者人數已出現減少趨勢，隧道的盡頭看到光亮了。現在全球擔心的是日本。希望堅持努力。」

進藤奈邦子提到和歌山縣發生醫院醫師與患者確診感染事件，稱應再次檢查醫療機構的狀態，阻止疫情連鎖蔓延，包括對就診者進行病毒檢測等措施。進藤透露，輕患者傳染力最強的時間點為發病後3至4天，1人可以傳染給1至2人，比冬季流感的1.4至1.6人更具傳染性。

進藤表示，中國自1月23日起採取封城等積極防疫措施，有助於控制疫情蔓延。但她同時警告，「效果可能只能維持到2月底」。

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