杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

▲菲律賓總統杜特蒂前一日仍堅稱，對台相關措施「無關一中」。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

菲律賓10日深夜原本以防疫為名，對台灣發出旅行禁令；菲國總統杜特蒂原本仍無視我方抗議和反制威脅，並堅稱相關措施純粹為防疫考量，與政治因素無關。經外交部4天斡旋，菲國總統府於14日又突然改口宣布，決定即刻取消對台旅行禁令。

根據菲律賓國營通訊社PNA報導，杜特蒂發言人帕內洛（Salvador Panelo）14日在記者會上宣布，經跨部門工作小組（IATF）決議，決定取消對台灣的旅行限制，即刻生效。帕內洛強調，「任何國民現在起都可以前往台灣旅行，反之亦然」。

菲律賓衛生部10日宣布，對中國大陸和香港、澳門特別行政區實施旅行禁令，且該禁令也適用於台灣。菲律賓官方原本一再強調，相關措施與「一個中國政策」無關，而是出於預防疾病傳播的公共衛生考量。

▼菲律賓撤回僑民包機。（圖／路透）

帕內洛14日改口說，「由於台灣採取嚴格防疫措施，IATF同意取消對台灣的旅行限制。」報導提到，我外交部先前曾警告，假如菲律賓不願撤回對台禁令，我方可能會採取相應措施反制。

菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）受訪時則表示，由於台灣並未出現社區感染現象，因此政府沒有理由限制台灣公民入境菲律賓，與台灣外交部的威脅無關。

杜克又補充說，來自台灣的觀光客「人數很少」，也是馬尼拉當局決定取消對台旅行禁令的因素之一。他說，今年2月以來只有4萬5000名台灣旅客造訪馬尼拉，人數相當少。菲律賓觀光部則表示，由於台灣目前仍然「安全」，因此不需要擔心疫情傳播。

菲律賓總統通訊辦公室秘書安達納（Martin Andanar）則說，對於中國大陸、香港和澳門的旅行禁令目前仍有有效，但禁令不適用於菲律賓公民、菲律賓永久居民或外交使節團。安達納說，菲律賓政府目前也正評估，是否解除對澳門的旅行禁令。

外交部發言人歐江安表示，菲律賓政府於2月14日下午召開內閣會議，經跨部會討論，瞭解並肯定臺灣對防疫工作採取的嚴謹措施與努力，最終作成友我決議，宣布即刻取消對臺灣旅客的旅遊禁令。外交部對菲國政府的決定表達肯定，並對曾經協助此一正面發展的相關機關及人士表達誠摯感謝。

外交部強調，將持續向國際社會說明目前台灣疫情管控穩定，也再次向世界衛生組織呼籲，公衛防疫無涉政治，WHO應回歸專業與中立，儘速更正對臺灣的不當列示。

▼歐江安在外交部例行記者會上針對菲律賓禁台灣旅客入境說明。（圖／記者湯興漢攝）



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