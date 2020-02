【黃寶慧】慧眼看天下／美對伊朗制裁幕後推手　前進華府！獨訪智庫FDD

新聞節目中心/綜合報導

美國今年初發動空襲,擊斃伊朗特種部隊總指揮官蘇萊曼尼,伊朗接著又發射10多枚飛彈回擊,攻擊美駐伊拉克軍事基地,兩國衝突一觸即發。2018年,美國總統川普退出伊朗核協議後,美國對伊朗採取一系列高強度制裁,使得兩國緊張關係持續升溫;川普祭出強硬作風的背後,其實有個「打伊智囊團」,位於美國華盛頓的智庫「捍衛民主基金會 The Foundation for Defense of Democracies (FDD) 」,專門打擊恐怖組織、推廣民主體制,主導推動美國對伊朗的制裁策略。美伊戰火延燒,會影響亞洲局勢嗎?美中貿易戰到了2020年,又會因肺炎疫情攪局增添變數嗎?《慧眼看天下》第87集,就獨家專訪到「捍衛民主基金會」副總裁喬納森,與主持人黃寶慧深度分析,揭露未來國際情勢。

▲ 《慧眼看天下》主持人黃寶慧,率採訪團隊前進華府智庫捍衛民主基金會The Foundation for Defense of Democracies (FDD) ,獨家專訪捍衛民主基金會副總裁喬納森。(圖/《ETtoday》攝影團隊)

武漢肺炎正名COVID-19 疫苗1年半備妥

中國大陸武漢市去年年底爆發肺炎疫情,短時間內擴及全國各地,甚至蔓延國際,世界衛生組織11日,將這種新型冠狀病毒所引發的肺炎,正名為COVID-19,而秘書長譚德塞也表示,新冠病毒的疫苗,有望在18個月內就可以完成;不過隨著疫情失控,除了大陸境內確診死亡病例突破千人,外界關注的鑽石公主號郵輪,如今也被稱作是「小武漢」,成為大陸境外最大病例集中地,讓外界相當擔憂。

▼世界衛生組織WHO將2019新型冠狀病毒所引發的肺炎,正名為「COVID-19」。(圖/路透)

龐培歐演講 籲各州應抗陸施壓台

在武漢肺炎疫情肆虐之際,美國國務卿龐培歐罕見痛批中國大陸,龐培歐8日在全國州長協會上,發表18分鐘演說,大篇幅揭露北京滲透全美各州,破壞美國的內幕,其中列舉至少3項說明北京施壓、希望美國地方政府不與台灣往來的內容,演說中,龐培歐甚至呼籲各州州長,在與中國大陸打交道時,務必保持審慎,並強調台灣是美國重要的商業夥伴跟朋友,重申台灣的重要性。

▼ 美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)。(圖/路透)

泰士官血洗賣場還直播 至少29死

泰國東北部城市8日發生一起大規模槍擊案,一名泰國士官長,因在軍中和人起衝突,一氣之下便持槍闖入市區,對著民眾無差別濫射,一度還傳出有多人遭到挾持,警方攻堅花了整整一天,才將這名兇嫌擊斃,不過過程當中也造成至少29人死亡,震驚社會。

▼泰國呵叻府(Korat)日前發生重大槍擊案,民眾為罹難者哀悼。(圖/達志影像/美聯社)

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰,國際發展瞬息萬變,而中國大陸政經情勢,經貿發展,也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》,由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧,曾經採訪美國前總統老布希,柯林頓,新加坡建國總理李光耀,以及菲律賓前總統羅慕斯,和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖,這樣的經歷,在台灣是唯一一人,而《慧眼看天下》,就是以如此宏觀的國際視野,寬廣的思維角度,帶您掌握國際,剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀,世界財經脈動,大陸發展趨勢,同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起,每周六晚間9點至10點,將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。