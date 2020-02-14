放學失去聯繫3天後尋獲屍體　奶奶難過PO孫女唱歌影片懷念

▲警方封鎖丘吉爾高地的入口展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國南卡羅萊納州（State of South Carolina）在當地10日發生一起命案，一位名為瑪麗（Faye Marie Swetlik）的6歲女童在搭乘校車回家後離奇失蹤，家屬發現後馬上報警。警方出動250名警力協尋，最後13日在瑪麗居住的丘吉爾高地（Churchill Heights）附近找到遺體。

尋獲現場還找到另一名男童的遺體，但目前沒有證據指出這2具屍體有關聯。驗屍官瑪格麗特·費舍爾（Margaret Fisher）表示，瑪麗確切死亡原因要等15日進行驗屍後才可以知道，「目前警方將全案朝著凶殺案的方向調查。」

校車上的行車紀錄器記錄下瑪麗最後的身影，在抵達邱吉爾高地附近後，她與幾位小學生一同下車，之後就與家人失去了聯繫。瑪麗的祖母得知消息後相當沉痛，在Facebook上發布了孫女唱歌的影片，來懷念這個還來不及綻放光芒的小生命。

凱斯（Cayce）公共安全部主任拜倫·斯內格羅夫（Byron Snellgrove）表示，目前沒有找到任何嫌疑人，瑪麗有著一頭金色且齊肩的頭髮，還有一雙藍眼睛，身高約為110公分，「請目擊者或是有監視器畫面的人提供線索，協助警方調查。」

副總統邁克·彭斯（Mike Pence）在13日除了表達慰問外，也承諾會密切與南卡羅萊納州和當地警方聯繫，用一切資源調查。