美國考慮台灣取代香港「網路樞紐」地位　成為跨太平洋光纖電纜登陸點

▲台灣有可能取代香港，成為美國企業的網路樞紐地位。（圖／記者湯興漢攝）



記者林彥臣／綜合報導

以Facebook與Google為首投資的13000公里的「跨太平洋海底光纖電纜」（PLCN），原本預計將以香港為登陸樞紐，但是美國國安官員已擔心國安風險為由，要求考慮其他登陸點，其中台灣為這兩家企業考慮的選項之一。

根據科技媒體TechCrunch報導，Facebook與Google在2017年宣布，將建立13000公里的PLCN，是第一條從美國連接到香港的海底電纜，他們當時期待，「PLCN將幫助美國企業與亞洲強大且不斷發展的網路社群建立聯繫」。

▲美國企業原本屬意的PLCN登陸點是香港。（圖／香港旅遊局提供）



但是受到貿易戰與美國國土安全部的相關法律影響，PLCN一直到2019年才獲得美國水域鋪設電纜的特殊許可，並在洛杉磯開始建造，儘管電纜本身已經建設好，但是美國司法部國安小組暫緩批准使用這條電纜後，Facebook和Google因此必須尋求香港以外的電纜登陸點。

Google指出，正嘗試申請多條海底電纜，也將遵照相關決議。Facebook發言人也表示，正在找尋其他許可的適當管道。知情人士透露，產業高層正在考慮香港以台灣、越南、菲律賓、關島成為取代香港的登陸樞紐。

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