口罩追追追！經濟部：徵用14家醫用口罩「日產能30萬片！」

▲經濟部持續徵用國內口罩產能，其中共有14家醫用口罩業者，每天產量約為30萬片。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

政府防疫每天與時間賽跑，針對提升國內口罩產能，經濟部今（14）日動員下鄉訪查37家口罩業者，官員指出，其中共有14家醫用口罩業者，政府已全數徵用，每天產量約為30萬片。

新冠肺炎疫情持續延燒，口罩一罩難求，經濟部表示，口罩徵用係由衛福部提供取得醫療器材許可證之一般醫用及外科手術口罩製造廠名單，由經濟部逐一盤點具有工廠登記證且有生產事實的廠商後，由衛福部依傳染病防治法第54條規定，分批發出口罩徵用書。

請繼續往下閱讀...

官員指出，今天實地訪察37間口罩業者，扣除掉改做面膜、護膝套、手術巾等耗材，或是非醫用口罩的廠商外，目前實際有在做醫用口罩目前是14家，加總起來，每天產能約為30萬片，這些只要是合格的口罩，政府都會徵用。

另外，政府斥資2億經費自建口罩產線，自明（15）日起將陸續交機，經濟部表示，預計在交機後的一周內，機械可調校至一條產線日產能10萬片的產量。

經濟部強調，確保口罩供應國內優先，防疫工作持續進行，口罩停止出口措施也跟著延長到四月底，經濟部會視疫情發展持續檢討，若疫情趨緩，國內口罩需求將回到正常供需，再視情況調整。