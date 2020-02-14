鴻海武漢廠「致員工第三封信」　確定復工時間順延

▲富士康。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）集團旗下富士康武漢廠發出「致員工第三封信」，內容提到武漢園區的疫情防控指揮小組按政府要求，正在積極完善復工前各項準備工作，但湖北省疫情指揮部通告企業不得早於2月20日24時前復工，故公司原計劃2月14日的復工日期將順延。

鴻海發出的「致武漢富士康員工的第三封信」，內容提到目前是新冠肺炎疫情防控的關鍵時期，感謝員工依各省市疫情指揮部的要求，居家隔離，做好個人及家庭的預防措施，並在抗「疫」過程中貢獻自己的一份力量。

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鴻海表示，為了保障穩步有序的復工復產，以及所有同仁的人身安全，武漢園區疫情防控指揮小組按政府要求，正在積極完善復工前各項準備工作，但湖北省疫情指揮部通告企業不得早於2月20日24時前復工，故公司原計劃2月14日的復工日期將順延。

鴻海指出，目前公司復工申請已提交相關部門審批中，待政府批准後逐步復工，屆時公司將以短信方式通知員工分批有序返回武漢園區，並請首批復工同仁為假期滯留武漢園區宿舍同仁及部分武漢市內同仁，需即時回復個人健康狀況，依據返廠時間要求，攜帶健康證明按時返回園區。

鴻海強調，如果個人身體不適，則要提供醫生證明延期返廠，千萬不可帶病返廠，至於暫時沒接獲通知的員工，也請耐心等候通知，期間繼續居家隔離並靜候通知，不要擅自返廠。

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