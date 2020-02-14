有症狀就要檢測　日厚勞省嚴令14天內到過湖北禁止入境

▲國際上新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19) 疫情延燒，日本厚生勞動省在14日宣布，未來將擴大病毒檢測對象的範圍，只要有出現與疫情有關的症狀，不管是否曾到訪或來自湖北省和浙江省，都要成為檢測的對象；除此之外，如果在14天內在到訪過湖北、浙江省，不管是不是有出現症狀，都將不得入境日本。

目前日本病毒檢測的對象，限於曾到訪湖北省和浙江省，有出現呼吸道症狀且出現體溫超過攝氏37.5度的人。勞動省也曾在7日表示，允許地方政府自行判斷是否要對疑似病例檢測，要採取靈活應對的方式。

以日本政府現有的設備，每天約可以檢測300人，厚勞省也將尋求大學和民間企業的協助，預計在設備擴充之後，每天檢測人數可到1100人。

▲日本遊客排隊買口罩！（圖／達志影像／美聯社）

日本國內疫情加劇，在13日有一名計程車司機確診，曾在月中參加了多達上百人的新年會。而鑽石公主號郵輪曾停靠的沖繩也在14日也出現首例，患者是一名女計程車司機。

日本境內截至14日為止，已有34人確診新冠肺炎，雖然當局並未承認有社區感染，但13日和歌山縣一名50多歲日本男性醫師確診後，曾經看診的70多歲病患也出現症狀，病毒檢測為陽性，目前仍在調查是否為院內傳染。

為了因應疫情延燒，中央流行疫情指揮中心在14日宣布，基於防疫安全，即日起提升日本旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施。