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農曆春節影響工作天數　麗豐-KY元月營收年減46％

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▲麗豐-KY旗下「克麗緹娜｣再度榮獲「2019年台灣20大國際品牌」，麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

▲麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今（14）日公布2020年1月合併營收為2.36億元，月減52.43%，年減46.38%，創近2年新低。麗豐-KY表示，主要是受到自1月中下旬部份物流開始提前休假，以及農曆春節假期影響工作天數所致。

麗豐-KY表示，1月旗下主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」的出貨及營運，受到當地物流提前休假及農曆春節影響，工作天數減少接近二週，故直接反應在今年1月的營收表現上，評估2月份也將受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響。

請繼續往下閱讀...

麗豐-KY指出，觀察消費者對於醫美保養的需求僅是遞延而並非消失，接下來將盡速加強輔導協助加盟店進行恢復營運的各項措施，包含落實環境清潔、衛教宣導、產品促銷等，並藉由強化集團旗下新美力電商通路的居家保養品促銷和抗疫產品銷售，讓疫情對營運成果的影響降至最低。

麗豐-KY進一步指出，集團落實員工身體健康和營運安全，除了電商交易係透過電子平台交易保持正常營運外，其他各事業單位包括「克麗緹娜」加盟店、「雅樸麗德」診所、「RnD美甲美睫」及培訓、工廠的復工日期均以營運安全為第一考量做出適當調整。

麗豐-KY強調，目前生產線在2月11日已開始恢復生產程序，經清查「克麗緹娜」各地加盟店，也可望在3月上旬恢復接近五成的開店比率，所有行政後勤人員於2月底前視工作屬性及需求調整為居家辦公，期望對整體營運與員工、顧客等全面向的風險降至最低。

展望2020年第一季，麗豐-KY表示，將以穩健的基本面、優質的內部管理決策來面對疫情的各項衝擊，並會強化各加盟店及消費者的向心力及信心，後續在業務行銷方面推出各項輔導支持方案，內部行政作業也必需更加強化管理效能，讓短期不確定的衝擊降到最低。

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