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病毒嚇跑亞太航空業1800億商機　華航：鼓勵員工規劃休假共體時艱

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▲新冠肺炎病毒肆虐，衝擊航空旅運需求，華航今（14）日發佈聲明表示，鼓勵員工規劃既有休假與開放申請留職停薪。（圖／華航提供）

▲新冠肺炎病毒肆虐，衝擊航空旅運需求，華航今（14）日發佈聲明表示，鼓勵員工規劃既有休假與開放申請留職停薪。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

疫情難，難於上青天！新冠肺炎病毒肆虐，衝擊航空旅運需求，依據國際航空運輸協會（IATA）統計，SARS期間亞太區航空業者營收減少約新台幣1800億元，國籍航空龍頭中華航空今（14）日表示，這波疫情衝擊將更甚於前，內部將鼓勵員工規劃既有休假與申請留職停薪，在疫情平息前共體時艱。

國際航空運輸協會（IATA）上周發表「新冠肺炎衝擊報告」，依據報告內容，觀察2003年發生SARS期間的全球航空業營運情況，亞太地區航空業當年度的總營收減少了60億美元（約新台幣1800億元），肺炎病毒成為航空業的超大黑天鵝。

請繼續往下閱讀...

依據統計，在SARS疫情爆發後的兩年，中國大陸在2005年的各國航空公司國際航線只有233條，截至2016年已成長二倍來到739條，而同期進出大陸的國際線班機旅客，從300萬人次大幅躍升至超過5100萬人次。

隨著由中國大陸出發的國際線航線大幅成長，對外開放程度愈來愈高，也為肺炎病毒營造方便傳播的環境，使得這波疫情影響範圍的預測難度更甚於SARS期間，為因應新冠肺炎疫情，多國宣佈禁飛令，也將衝擊亞太區航空業者的營運表現。

法人指出，這波新冠肺炎的重災區，除了中國大陸的航空業者之外，其次就是香港國泰航空，以及台灣的航空業者。尤其國籍航空在歷經多次的罷工事件後，除了罷工期間營收損失，其後增加的人事成本，也讓國籍航空的財務體質遭受壓力。

目前疫情未見平緩，華航內部啟動相關撙節措施，包括主管減薪，並鼓勵員工規劃請休既存的特休假及補休假，並在本公司現有的事假及留停制度下，配合員工需求放寬條件由同仁自主申請「特殊事假與放寬留職停薪」。

華航主管強調，公司此舉並非實施無薪假，對於員工規劃休假或留職停薪毫無強制性，員工申請後需經由公司審核同意方得實施，實施日期自2月16日起至6月30日，不影響考績及各類獎金計發。

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