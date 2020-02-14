享高利！永豐銀推美元高利定存　利率達2.08%

▲永豐銀新資金3萬美元以上，享5個月2.08%的美元高利定存。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

開春搶攻美元新資金，永豐銀行即日起推出新資金3萬美元起、定存2.08%（5個月期）新春優惠專案。永豐銀表示，只要3月底之前在永豐臨櫃辦理新資金外幣定存，包含他行轉入、換匯或者是現鈔存入，都有機會可以享受最高2.08%的高利優惠。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，年節甫結束，建議手上擁有閒置資金民眾可考慮美元定存做為資金穩健配置的一環。永豐銀百元定存，首創銀行外幣定存最低門檻！100美元即可於網路銀行、行動銀行辦理定存，線上換匯也可享專案減分優惠，提供小資理財輕鬆參與享優利。

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吳建毅表示，新春優惠活動期間（3月底之前）民眾於永豐銀行臨櫃辦理新資金外幣定存，包括由他行轉帳匯入、換匯或現鈔存入等，均可享有3萬美元起、美元定存5個月期年息最高2.08%優惠。

若是永豐銀行薪轉戶、尊榮理財及房貸等客戶，則提供美元定存5個月期年利率1.98%優惠（不限新資金）；他行匯入外幣新資金參加優惠專案者，臨櫃還可享匯入匯款免收手續費優惠，讓民眾享優利無負擔。

此外，小資族群也可透過網路銀行及行動銀行辦理外幣定存，超低門檻原幣100元即可起存；如透過「大戶DAWHO」數位帳戶線上換匯，立享美元1.5分減分優惠；綁定永豐銀行LINE官方帳號，則可在3月6日當日指定時間內享美元換匯減4分的優惠。