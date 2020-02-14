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歐洲議會6議員挺台加入WHO　強調健康應凌駕意識形態

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▲▼歐洲議會在11月28日投票通過，宣布進入氣候緊急狀態。（圖／路透）

▲歐洲議會與歐盟理事會同為歐盟的主要決策機構。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電

歐洲議會12日舉行2019年新型冠狀病毒疾病議題辯論，有6位議員呼籲支持台灣參與世界衛生組織（WHO）機制及相關防疫會議，再次展現對台灣堅定友誼。

2019年新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升溫，歐洲議會人民黨團上週提出緊急決議草案，獲同意納入本週在歐洲議會總部史特拉斯堡（Strasbourg）舉行的全會議程內。但因有黨團強烈反對並提議撤案，引發議員激烈辯論，最後改採全會辯論但無決議案折衷方案。

6位議員包括徐伊凡（Ivan Stefanec）、索埃德羅娃（Michaela Sojdrova）及歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）、人民黨團環衛委員會協調人李瑟（Peter Liese）、人民黨團人權小組協調人利馬（Isabel Wiseler-Lima）和內部市場委員會主席沙特（Petra De Sutter），在12日深夜全會辯論時，踴躍登記聲援台灣，呼籲支持台灣參與世衛機制及相關防疫會議，再次展現對台灣堅定友誼。

其中徐伊凡發言完全聚焦在台灣。徐伊凡表示，直到今天，台灣是唯一被世衛會議排除的確診病例的國家。這不僅在全球健康保障體系中造成嚴重差距，而且還破壞台灣人民的基本健康權。台灣是西太平洋最重要的國際樞紐，疾病不分國界，台灣應被納入世衛的所有活動。

▲WHO,譚德塞,世界衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

包瑞翰表示，國際合作至關重要，「我要明確強調，台灣必須完全納入世衛組織主導的國際努力中。」

沙特指出，沒有哪個國家或組織可以單獨阻止病毒的爆發。歐盟應與會員國及世衛組織、中國政府和包括台灣在內的其他國際夥伴密切合作。

李瑟表示，台灣因意識形態原因被排除在外，但意識形態不應該凌駕於健康之上，中國必須明白這點。

這場辯論會是繼今年一月在布魯塞爾全會首度辯論病毒疫情案後，友台議員再度在全會場合公開為台灣參與世衛案強力執言，具重要意義。

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