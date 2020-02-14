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東非3600億隻沙漠蝗蟲「越過阿拉伯海」　重創印度16萬公頃農田

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▲▼東非蝗災 肯亞。（圖／美聯社）

▲起源於東非的蝗災，現在已經入侵到亞洲的印度。（圖／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

東非國家在今年1月飽受25年來最大蝗災，估計有3600億隻沙漠蝗蟲肆虐，一天就足以吃掉2500人份的糧食，而現在蝗災已經越過阿拉伯海，入侵亞洲的第一站印度，已經有16.8萬公頃的農田受害，拉賈斯坦邦（Rajasthan）和古吉拉特邦（Gujarat）受創最嚴重。

根據英國農業雜誌《農民周刊》（farmers weekly）報導，蝗蟲入侵印度農田，超過16.8萬公頃的農田受害，損失印度33%的農作物，農業部長托馬爾（Narendra Singh Tomar）指出，旁遮普邦（Punjab）和哈里亞納邦（Haryana）也發現蝗蟲，但是尚未得到作物大規模受損的報告。

賈沙梅爾（Jaisalmer）蝗蟲預警組織的植物保護官員指出，成年的蝗蟲群去年12月中旬，經由巴基斯坦進入拉賈斯坦邦，最初希望在一周內驅除，但是直到1月的最後一周，昆蟲還是繼續吞食農作物，這些蝗蟲利用風向移動，很難制定出徹底消滅的計畫，芥菜、蓖麻籽、小茴香、油料籽和小麥作物受害最嚴重。

▲▼東非沙漠蝗蟲越過阿拉伯海入侵印度。（圖／翻攝自Google地圖）

▲東非沙漠蝗蟲越過阿拉伯海入侵印度。（圖／翻攝自Google地圖）

自今年年初以來，蝗災一直困擾著非洲之角 （Horn of Africa）地區，聯合國糧食及農業組織（FAO）將其稱為25年來最嚴重的蝗災，並且擔心接下來已經達到64公里寬的蝗蟲群，未來會增加到500倍，並對該地區造成嚴重破壞。

▲▼東非蝗災 肯亞。（圖／美聯社）

▲蝗災蔓延到非洲多國受影響。（圖／美聯社）

FAO表示，預計接下來幾周進入雨季，將會促進植物的生長，預計蝗蟲的數量會在6月達到高峰，蝗災已經破壞了衣索比亞、肯亞、索馬利亞、吉布地、厄利垂亞的農作物，並且開始擴散到烏干達和坦桑尼亞，由於糧食不能保持在安全的存量，可能會導致當地發生人道主義危機。

FAO最近已經研議，在東非部分地區將以配備感測器地圖以及噴霧器的無人機噴灑農藥，但是沙漠蝗蟲每天可以移動150公里，因此能夠發揮的功效可能有限。

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