新冠肺炎疫情黑天鵝來襲　投資人善用4大投資策略保平安

▲在新冠肺炎疫情延燒下，瑞銀建議投資人可採取4措施來保護其投資組合。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，瑞銀預估2020年大陸經濟成長率可能降至5.4%，建議投資人可採取4種措施來保護其投資組合，包括避開容易受到衝擊的亞洲企業、投資於線上消費相關股票、買入高股息股票及利用波動性飆升機會，建構防禦性部位。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭建議，投資人可採取多種措施來保護其投資組合。首先，「避開較易受到衝擊的亞洲企業」，包括航空公司、博弈業者、酒店、其他與旅遊相關的類股以及部分消費相關行業。

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第二，「投資於線上消費相關股票」，在疫情洶湧之下，民眾應盡量減少外出而留在家中，因此線上消費類股票，如遊戲、電子商務和食品外賣等應該會受益。

第三，「買入高股息股票」，陳敏蘭認為，在目前環境下，擁有強勁現金流和高股息殖利率的股票應具有較強的防禦性，有助於週期性部位較高的投資者分散風險。

2020年初迄今，債券殖利率驟降，增加了高股息股票的吸引力。此外，電信、非必需消費品和公用事業等行業的表現應該較為穩健，醫療保健類股有望獲得一定程度的提振。

第四，「利用波動性飆升機會，建構防禦性部位」，陳敏蘭舉例，基於股票指數的賣出選擇權賣權，結構性解決方案既能提高收益，又能提供一定的資本保護。

陳敏蘭表示，一籃子高息貨幣，包括印度盧比、印尼盾和巴西幣）也是獲取收益的良方，在低息環境下，這些高息貨幣有望繼續吸引資金流入。另一方面，由於旅遊業約占泰國經濟成長率約11%，而25至30%的遊客來自大陸，考慮到中國遊客減少對泰銖的不利影響，投資者應避開泰銖。

即使疫情仍在時時變化，不過從基本面來看，全球經濟不至於陷入長期下行軌道，陳敏蘭認為，風險資產在今年應仍具支撐。值得注意的是，近期市場震盪再次提醒投資人，在地區和資產類別之間，進行多元化配置仍是財富保值、增值的關鍵。