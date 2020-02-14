　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她慘遭分屍器官沖下水道　警見「剝皮遺體」倒臥地上…照片隔天刊登各大報！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲墨西哥傳出殘忍謀殺案，女子遭剝皮。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

墨西哥日前發生一起殘酷的謀殺案，一名25歲的女子遭到殺害後，竟被分屍、剝皮，案件爆發後，卻遭到多家當地媒體直接曝光出現場照，引發大批墨西哥民眾不滿、上街抗議，認為不但不尊重死者與家人，更是對於死者家屬的二次傷害。

根據《CNN》報導，46歲的兇手在墨西哥一間民宅內殺害一名25歲的女子英格麗（Ingrid Escamilla），直到警方到場時，全身都是血的兇手仍在場，他告訴警方英格麗已經被分屍，有部分的器官已經被沖掉，屍體也已經被剝皮，警方當下看到案發現場，震驚到說不出話。

墨西哥城市長辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，希望檢察官可以對兇手求處最高刑罰，據悉該名兇手是女子的丈夫。然而在案發之後，墨西哥當地幾間媒體，竟直接放上案發現場的分屍照，讓許多市民相當震驚，認為這樣根本對死者不敬、甚至對方還是一位女性，完全沒有思考到死者家屬的感受。

照片流出後，甚至引起示威抗議，墨西哥檢察官辦公室發出聲明表示，目前正在調查案發現場照流出的原因，並將流出者判重罪。

當地婦女團體表示，墨西哥婦女受到暴力侵害的狀況相當嚴重，政府也面臨極大的挑戰，但保護受害者與其家人尊嚴、身分是最基本的，呼籲媒體需要有負責任的道德行為。

ET快訊
快訊／菲律賓撤回了！確定解除對台灣旅行禁令
「黃千千」又來了！狂訂熊貓20單美食　全送空地沒人要
即／日遊客跳傘「人傘分離」墜落南投樹林！尋獲時已身亡
日本列第一級旅遊警示　網「爆退票潮」：班機頻繁憂防疫漏洞
快訊／菲律賓可望解除對台灣旅行禁令　傳稍後發表聲明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／東京再傳2計程車司機確診　全車行進行感染途徑調查！

巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫…科學家驚：是全新變異種

鑽石公主號曾抵沖繩9hrs…下船2679人「搭車逛街」　當地200人隔離1導覽員疑遭感染

女兒難產死「丈母娘陪顧小孩」　7個月後阿嬤變繼母…竟懷上女婿種！

快訊／菲律賓撤回了！　確定解除對台灣旅行禁令

武漢老翁高燒「死前3hrs才等到病床」　婦咳血住院苦等治療

她慘遭分屍器官沖下水道　警見「剝皮遺體」倒臥地上…照片隔天刊登各大報！

不科學！43歲辣媽曬母女比基尼照　網驚呼：是雙胞胎吧

東京一新冠肺炎確診者曾参加百人新年會　會後多人發燒

新冠肺炎衝擊新加坡經濟「程度遠超SARS」　李顯龍：恐陷入衰退

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

潘瑋柏沒變瘦「目前我姓陳」XD　楊丞琳勸別追究：怕他吃得沒完沒了

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

快訊／菲律賓撤回了！　確定解除對台灣旅行禁令

武漢老翁高燒「死前3hrs才等到病床」　婦咳血住院苦等治療

她慘遭分屍器官沖下水道　警見「剝皮遺體」倒臥地上…照片隔天刊登各大報！

不科學！43歲辣媽曬母女比基尼照　網驚呼：是雙胞胎吧

東京一新冠肺炎確診者曾参加百人新年會　會後多人發燒

新冠肺炎衝擊新加坡經濟「程度遠超SARS」　李顯龍：恐陷入衰退

快訊／菲律賓可望解除對台灣旅行禁令　傳稍後發表聲明

衛生紙、口罩「身價大漲」！擠掉高價單品　香港、新加坡也瘋搶

俄國滑冰美少女「代替月亮懲罰你」　6月在日本出演月野兔

疫情延燒到明年？　美CDC主任：新冠恐變季節性病毒

口罩購買實名制第2輪開始　社區健保藥局藥師身心俱疲

各位辛苦了！桃機總經理特贈名牌巧克力　盼同仁能開心過節

她一時氣憤！臉書貼「OOO得新冠肺炎、全軍覆沒」　桃園檢起訴

中職／獅悍熱身賽球迷爆多　陳傑憲：回到最初打職棒

紅色武漢很假？　事實查核：遺體只能燒出「低濃度」二氧化硫

男友挑這款！和溫柔系男生談戀愛　自己就像隻被寵愛的貓咪

洗手時間兩首歌起跳！醫供7步驟…籲：遇5情況先清潔

潘柏希拍吻戲前喊「伸舌頭」！邱子芯爆《多情》親密戲內幕

新冠肺炎影響！「盛世公主號」取消3賞櫻航次　旅行社退改方法懶人包

快訊／菲律賓撤回了！　確定解除對台灣旅行禁令

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

東京再傳2計程車司機確診　全車行進行感染途徑調查！

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

日本規模7地震　東北、北海道有感

沖繩計程車女司機確診　日境內再增一例

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

受困鑽石公主號10天　台灣8旬旅客確診新冠肺炎入院

即／日本疫情出現首例死亡案例　

英模擬「6萬武漢人封城前移動路線」

英國大笨鐘鐘塔維修費爆增至23億元

菲律賓可望解除對台灣旅行禁令

WHO顧問：全球2/3人口可能感染

失明男被車撞　視力神奇恢復

更多熱門

相關新聞

大叔剝皮分屍25歲女友　殘忍照竟登頭版

大叔剝皮分屍25歲女友　殘忍照竟登頭版

墨西哥46歲男子艾力克（Erik Francisco Robledo）於8日晚間與女友英格麗（Ingrid Escamilla Vargas）發生爭執，竟將對方刺死並殘忍剝皮分屍，將遺體沖進馬桶、丟到水溝中。當地媒體《帕薩拉報》（Pasala）將受害者遭殘忍殺害的照片刊登到頭版，引發民眾公憤與撻伐，許多網友在推特上發布死者生前的微笑自拍照表示，「這是我想要記住妳的唯一方式。」

后豐大橋命案改判無罪檢不服上訴

后豐大橋命案改判無罪檢不服上訴

墨西哥護蝶專家失蹤2周遭殺害

墨西哥護蝶專家失蹤2周遭殺害

墨西哥電子遊樂場槍擊釀9死2傷

墨西哥電子遊樂場槍擊釀9死2傷

感染者搭UBER？墨西哥240用戶被停權

感染者搭UBER？墨西哥240用戶被停權

關鍵字：

墨西哥剝皮命案女子

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

每逢「鼠」必出大事！　上次鼠年近7萬人喪生

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

小明爸吐委屈反被嗆爆！陸配網紅揭「拿北京戶口好處超多」

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

《玩很大》男星英國旅遊遭軟禁！驚恐被關進房間

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
潘瑋柏沒變瘦「目前我姓陳」XD　楊丞琳勸別追究：怕他吃得沒完沒了

潘瑋柏沒變瘦「目前我姓陳」XD　楊丞琳勸別追究：怕他吃得沒完沒了

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面