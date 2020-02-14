台商被抓到了！攜帶2209片口罩飛上海　管制以來最大案

▲海關示意圖。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署昨（13）日查獲旅客攜帶口罩2209片（約45盒），因為原則上是允許旅客攜帶5盒（250片）出境，所以被扣留1959片（40盒），是口罩實施禁令以來海關查獲最大案，據了解該旅客身分是台商，攜帶口罩前往目的地是上海。

關務署表示，該旅客不僅托運行李超帶、隨身行李也超帶，皆被海關查獲，而且該旅客也非整盒裝箱攜帶出境，而是散裝一片一片，所以海關查獲片數有零頭，關務署解析，之所以會查獲單件旅客攜帶大量口罩出境，也有可能與中國大陸陸續開工，台商要回去工作或者開工有關。

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值得注意的是，經濟部昨日宣布，口罩禁止出口將延長到4月底，政府徵用口罩也會同步延長到4月底，關務署也會同步延長旅客攜帶口罩出境的數量到4月底，目前仍維持可攜帶五盒出境，但是未來還是要視疫情狀況、國內口罩的供應而做調整。

根據關務署統計，自今年1月29日到2月13日海關查獲量，包含郵包、快遞以及旅客攜帶共計14萬8733片，其中有12萬6973片是快遞、郵包想要出口，經過Ｘ光掃描攔截。

財政部也指出，即使是用郵寄、快遞或貨運方式出口也都一律禁止，若違反規定，將依海關緝私條例沒入，情節重大者，還會依規定處貨價3倍以下罰鍰，不過昨日查獲的台商，海關表示，基於人道考量，所以僅沒入超帶的口罩，並沒有對此台商處罰鍰。