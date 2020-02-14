麗清1月營收年增6%！疫情衝擊「但沒有客戶取消訂單」　Q1營運估落底逐季回升

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」指出，肺炎疫情將使Q1整體營運受到負面影響。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布2020年1月合併營收為3.45億元，適逢農曆新年長假致使出貨天數減少，營收較上月減少19%，但受惠於主要客戶積極於過年前提前備貨，挹注首月營收繳出年增6.39%的表現。麗清坦言，新冠肺炎（COVID-19）疫情將使Q1整體營運受到負面影響，不過，並無任何客戶取消訂單，預計整體營運將在本季落底後逐季回升。

麗清科技表示，由於農曆新年長假因新冠肺炎疫情拉長復工時程，使得部分新車款訂單有遞延出貨的情況，惟受惠於新車應用LED車燈滲透率提升趨勢明確，帶動主要客戶對於麗清旗下LED車燈模組產品需求仍保持一定水準。

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以目前在手訂單來看，麗清透露，皆無接獲任何客戶取消的通知，而由於訂單出貨遞延，且冠狀病毒肺炎疫情使得各廠復工狀態受到影響，產能需要時間陸續恢復，將直接對麗清第一季整體營運產生負面影響。

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

麗清進一步表示，目前中國上海、東莞廠已完成復產作業及檢疫防護等安全措施，並通過當地政府復工申請，皆於2月11日開工；雖然短期中國新車銷售市場因新型冠狀病毒肺炎疫情而造成負面衝擊影響，但已接獲主要客戶急迫的復工要求、遞延的訂單要陸續出貨，同時也持續密切注意當地疫情即時採取因應措施。

由於麗清過去已積極於各生產基地導入自動化生產，因此，隨著新車導入LED車燈的滲透率上升趨勢不變，增加主要客戶拉貨力道，麗清將盡速調配產能配置並有效縮短出貨進度，加上以拉貨狀況評估目前庫存仍足以支應，以期順產後能快速拉升各生產基地之產能稼動率，將有望創造今年整體營運於第一季落底回升。

此外，麗清表示，仍致力於擴大全球的事業版圖、提高競爭力，目前已接獲汽車智能車燈相關零組件產品的訂單，並於桃園觀音規劃興建智慧化工廠，可望在新廠完工通過認證後，新訂單挹注產能利用率提升外，也可藉由彈性調整兩地生產基地的產能配置下，爭取更多外銷訂單的合作機會，創造整體營運新一波的成長動能。