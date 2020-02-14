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拜拜後媽祖託夢「要送你一個大禮」！　台中女果真刮中100萬大獎

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▲▼台中一名年約50多歲的阮小姐，媽祖託夢後到彩券行試手氣，果真幸運刮中100萬元大獎。（圖／台彩提供）

▲台中一名年約50多歲的阮小姐，媽祖託夢後到彩券行試手氣，果真幸運刮中100萬元大獎。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券春節發行的「2000萬超級紅包」刮刮樂，今（14）日再度傳出好消息，台彩透露，台中一名年約50多歲的阮小姐，日前到媽祖廟拜拜後，夢到媽祖託夢給她，「因為你的女兒快生產了，要送你一個大禮」」，沒想到昨天到彩券行試手氣，果真幸運刮中3獎100萬元，讓她覺得相當幸運和感恩。

台彩表示，這次刮出大獎的是一位年約50多歲的阮小姐，刮出大獎前她先到大里市戶政事務所對面的福興宮媽祖廟拜拜，結果當晚夢到媽祖託夢給她說，「因為你的女兒快生產了，要送你一個大禮」。由於她的女兒預產期就在3月上旬，醒來時覺得這個夢境相當符合現況、很真實，是個非常好的預兆，於是昨天下班後就來到投注站買刮刮樂試試手氣。

請繼續往下閱讀...

根據台中市大里區「一定發彩券行」店員說法指出，當天她看到這位阮姓客人時，覺得她特別容光煥發、氣勢如虹，與平常不太一樣，果然手氣很好，連刮數張「2,000萬超級紅包」，接連中了2個2,000元和1個5,000元獎項，在刮到第8張時竟然中了100萬。

這名店員表示，中獎人當下開心得一直大叫，現場馬上打電話叫親友一起來店裡沾沾喜氣，還在今天情人節特地帶了一大串鞭炮來彩券行施放慶祝、幫店裡熱鬧一下，並且也會回廟裡面答謝媽祖賜予她100萬元大禮，她覺得相當幸運及感恩。

值得一提的是，台彩也提及，「一定發彩券行」去年在情人節當天也有一對情侶刮中「1,200萬大吉利」100萬，今年在情人節前夕又有客人幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬，真是好事成雙，可說是「情人節最旺的彩券行」。

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