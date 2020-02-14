台指期小漲37點　分析師：下周結算前維持高檔震盪機率大

▲台指期2月14日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（14）日開盤下跌18點，來到11,757點，一度來到11,755點，跌了20點，隨後上揚到11,852點，最高點與最低點相差97點，終場以11,812點作收，上漲37點，與現貨相較，逆價差3.7點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，下周面臨結算日，外資目前留倉口數還是相當多，因此結算日前應該會維持在高檔。

王榮旭表示，外資今天在期貨大減3,241口，現貨只有小買，期、現貨不同步的情況下也意味著操作比較沒有方向，因此出現整理盤勢，況且今天是週五，交易本身就會趨於清淡，再加上指數若是往上漲就逼近1萬2000點的關卡，通常到這個地方，市場追價意願也比較不足。

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另外，王榮旭也說，目前選擇權買權最大未平倉量落在1萬2000點，換言之，空方都重兵集結布局空單在1萬2000點，代表空頭認為1萬2000點不會過，所以1萬2000點的壓力就偏大，想要突破要再一段時間，最有可能的時間點應該會落在月底。

王榮旭指出，下周也面臨台指期結算日，但外資目前還是留倉多單，因此下周多單水位若是沒有下降的話，那預估結算時還是可以維持在季線以上的高檔做結算。