武漢老翁高燒「死前3hrs才等到病床」　婦咳血住院苦等治療

▲新冠肺炎疫情爆發中心武漢市醫療資源匱乏。圖為武漢大學中南醫院。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

中國武漢市是新冠肺炎疫情爆發中心，病毒快速傳播，缺乏醫療資源，許多病患無法獲得治療。其中2名市民向英國BBC透露他們替生病親人爭取醫療照顧的經歷。小黃（Xiao Huang）的爺爺高燒不退，在醫院裡苦撐好幾天，等到病床3小時以後不幸去世。大春（Da Chun）的母親病情嚴重到咳血，住院初期也因缺乏設備，無法獲得任何治療。

小黃的祖父母1月20日開始出現呼吸道症狀，由於武漢23日起封城，大眾運輸中斷，因此直到26日才抵達醫院，29日雙雙確診。他說，醫院裡人滿為患，完全沒有空病床，爺爺奶奶發高燒、呼吸困難，卻只能在走廊的坐椅上休息。

小黃在等待床位的期間，設法爭取到長椅和折疊床，「完全沒有看見醫生與護士，沒有醫師的醫院就像是墳墓。」他回憶，爺爺過世前一天開始出現幻覺，好不容易等到病床，3小時之後就離開人世。

小黃表示，「許多病患過世時家人都不在身邊，甚至無法看著彼此最後一眼。」他2月7日也開始感覺身體不適，目前被隔離在一間旅館內，奶奶則仍在醫院裡與病魔奮鬥，「沒有有效的藥物。醫師告訴我不要抱持希望，她只能靠自己撐過去，我們只能讓命運決定。」

▲大春的母親等待許久才等到病床，但因醫院缺乏器材與設備，住院初期也無法獲得治療。（圖／路透社）



大春的母親1月初開始發燒不退，她與家人當時完全沒有聽過疫情消息，以為只是一般感冒，1月20日才把媽媽帶到診所。醫師根據驗血結果與胸部掃描照片推斷確診感染新冠病毒，卻因缺乏篩檢試劑證實診斷，無法安排病床。

據了解，當時只有8間醫院被配給篩檢試劑。大春引述其中一間醫院說法表示，「他們（醫師）沒有權力讓我媽住院，是地方衛生委員會把病床分配給確診病例，所以醫師不能實施新冠病毒篩檢，證實我的母親是一名感染患者，也無法提供床位。」她在微信（WeChat）一個超過200人的聊天群組中得知，許多患者與家屬都有類似經歷。

大春的母親病情持續惡化，甚至咳出血，尿液中也出現血絲，29日終於住院，前幾天卻仍無法獲得治療，因為醫院也沒有足夠的器材與設備。大春的哥哥表示，先前排隊等床位、帶著媽媽打點滴時，看見許多病患在觀察房內去世，但他仍相信母親一定會康復。

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