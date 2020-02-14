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洗澡配「充電中手機」！　15歲少女慘死浴室…插頭還「牢牢插著」

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▲使用手機,手機示意圖。（圖／pixabay）

▲許多人到哪都會帶著手機。（圖／pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

法國馬賽（Marseille）15歲女孩蒂芬（Tiffen）跟一般年輕人一樣，很少離開自己的手機，但在本月9日時，她將手機帶入浴室使用，但正在充電的手機意外的掉落在身上並滑入水中，隨後她因為觸電死於心臟衰竭，讓親友感到十分悲痛。

綜合外媒報導，蒂芬在9日時不顧父母平常的勸說，將手機帶入浴室，並且邊充電邊洗澡，但手機卻意外地掉在她胸部上後滑落水中，導致她受到電擊倒臥在浴室裡；儘管她的爸爸發現之後連忙將人送醫，但她還是不幸身亡，死因則是心臟衰竭。

蒂芬的爸爸在女兒死後，忍住悲傷選擇出面向大眾表示，他想要向大家證明在浴室裡使用手機是件危險的事情，以避免其他類似的悲劇發生，他說，當他進入事發浴室時，手機仍在浴缸底部充電，插頭仍然插在上面，斷路器並沒有跳掉，他很想知道原因；大多數的充電器不符合標準，也構成了一定的危險，許多充電線更為了配合需求延長到150公分甚至事200公分，讓孩子們盡可能地將插著電的手機靠近自己。

報導中指出，事件中的手機品牌和型號並未被公布，目前仍在調查當中，但很明顯的手機充電器確實存在著問題，更有人認為是因為蒂芬買了比標準充電起更便宜的產品，才會導致這次事件的發生。

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