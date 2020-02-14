陣痛20hrs「生下半透明死胎」　母悲痛守屍旁...「唱兒歌+親吻」送最後一程

▲新生兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者黃心瑀／綜合報導

英國31歲媽媽維斯（Charlie Vass）在2018年時，被診斷出患有甲狀腺疾病，因此她並沒有發現自己出現懷孕的症狀，一直到她開始感到噁心和勞累，才檢查出已經懷孕9周；但在後來的檢查當中，胎兒被檢查出有唐氏症跟脊柱裂，最後更不幸的胎死腹中，儘管如此，傷心的維斯在接受建議下等待分娩，並在陣痛20小時之後將死胎生下，用13個小時的時間跟這個無緣的小孩相處。

根據《太陽報》報導，維斯跟老公已經育有3名小孩，2018年十她意外的發現自己出現噁心跟疲累的症狀，接受檢驗後確認自己已經懷孕9週了，當時的她因為被診斷出患有甲狀腺疾病，所以沒有及時的意識到這件事，但在第12週的產檢當中顯示胎兒一切正常。

就在事情看似順利發展的情況下，第19週時維斯再度接受檢查，但她卻被告知出了一點問題，因為從超音波圖來看，這小孩很可能患有唐氏症，而且就算能順利產下，小孩最多只能活5分鐘。

不願意相信檢查結果的維斯幾天後，與老公前往另一間更大的醫院檢查，希望能獲得不同的答案，沒想到等待她的卻是更殘忍的真相，因為胎兒不僅有可能患有唐氏症，同時也有可能會導致癱瘓跟失禁的脊柱裂，而且無法透過任何手術解決。

在維斯懷孕第20週時，她再度前往進行產檢，但這次卻崩潰地得知腹中胎兒已經沒了呼吸心跳，她只能選擇將胎兒拿掉，或是等待約一個禮拜的時間讓身體自行將胎兒分娩出來；在捨不得跟無論如何都要與小孩見上一面的心情下，她選擇等待身體自行排出，在經過20小時的分娩後，小孩終於來到世上。

維斯說，小孩的皮膚發育不全，幾乎是半透明的，而她在接下來的13個小時中，對著這個來不及看到世界的小孩唱歌並親吻，試圖爭取多一點時間陪在小孩的身旁，「儘管只有20周大，但她很小很完美。」