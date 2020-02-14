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美國參議院通過決議　力阻川普「任意向伊朗宣戰」

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▲▼川普。（圖／路透）

▲美國參議院通過決議，不准總統川普任意向伊朗宣戰。（圖／路透）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

即使才在上周的彈劾案中判決總統川普無罪，美國聯邦參議院今天表決通過一項決議，以防範川普恣意攻擊伊朗，同時嚴厲指責他的外交政策。

川普所屬的共和黨在參議院掌握多數，但8名參議員不顧共和黨領袖指示，在表決時加入在野的民主黨陣營。這項決議旨在防止川普在國會沒有明確表決的情況下，就對伊朗採取任何軍事行動。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表決後說，「參議院明確發出警告，兩黨多數參議員都不希望總統未取得國會同意就發動戰爭。」

這項決議將送到民主黨居多數的聯邦眾議院，眾議院上個月已通過類似決議。

但就像國會先前試圖終止美國支持沙烏地阿拉伯在葉門的毀滅性進犯一樣，川普篤定會動用否決權，而國會兩院都缺乏推翻這個決定所需的2/3多數。

伊拉克及美國安全部門透露，參議院表決前，一枚火箭落入美軍在伊拉克的基地，暫且沒有傷亡通報；這是這個基地自去年12月27日以來遭受的首次攻擊，那次攻擊導致一名美國承包商喪生。

這名承包商死亡，使得美國與伊朗之間的緊張關係加劇，川普下令以無人機在伊拉克巴格達機場狙殺伊朗最有權力的將軍蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）在蘇雷曼尼死後，擔心美國未經討論就倉促投入另一場中東戰爭，因此提出此一決議案。（譯者：曾依璇／核稿：嚴思祺）

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