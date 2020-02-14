疫情重挫股市、股債要平衡！元大中國政金債ETF今掛牌

▲上證指數於1月中左右開始下跌，2月時重挫。（圖／CFP）

記者周康玉／台北報導

肺炎疫情加深全球經濟發展風險、加上低利環境持續，有利債市多頭，元大投信推出元大新興債ETF傘型基金，其包含元大15年EM主權債ETF（證券代號00870B）（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券）與元大中國政金債ETF（證券代號00871B）。其中，元大中國政金債ETF預計將於今（14）日掛牌。

2019年全球債市大放異彩，在市場低利環境延續的預期下，債券商品2020年可望持續熱燒，元大投信建議，股債配置、分散風險。以本次肺炎疫情為例，全球股市大受衝擊，若過往投資標的過度集中股市的投資人，其資產便會跟著股市上沖下洗、劇烈波動。

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元大投信表示，投資人可將債券納入投組配置，強化整體投資組合的穩定與抗震性，而由政府擔保的主權債券雖然利率較低，但其具有相對穩定的特性，向來是許多投資人選擇避險工具的優先選擇，此外，兼具高成長性與較高殖利率的新興市場主權債與中國政金債，近來也受到許多投資人青睞。

從近三個月數據來看，上證指數於1月中左右開始下跌，2月時更進而重挫，反觀債券商品卻一路持續走高，三個月來成長4.23%，尤其當股市重跌時，中國政金債提供良好的避險功能，表現反更加亮眼。

元大投信認為，高信評主權債券，投資價值高。而中國政策性金融債券由中國國家開發銀行、中國農業發展銀行，以及中國進出口銀行所發行，由中國國家提供信用支持，因此也擁有類中國主權債之性質，其為發展國家經濟戰略的籌資管道，引導資金推動一帶一路、科技創新等重點政策。

外資看好其投資價值，2016年以來持有規模成長逾1.5倍，且自2018年11月7日至2021年11月6日止，中國境外機構投資境內債券市場獲得的利息收入，免徵企業所得稅和增值稅，投資人透過臺灣境內基金投資中國政金債，更能參與其對比中國國債較高殖利率優勢。