紅色武漢很假？　事實查核：遺體只能燒出「低濃度」二氧化硫

▲武漢高濃度二氧化硫可能與煉鋼廠有關。（圖／翻攝自Windy）

記者范姜士航／綜合報導

網傳「武漢疑火化大量新冠肺炎患者屍體，導致二氧化硫（SO2)濃度破千」，台灣事實查核中心14日發文表示，氣象網頁「Windy」的空氣品質指標，並非來自各地實測的數據，準確度並不高，人體雖含有一些硫份，但燃燒後只會轉化成「低濃度」二氧化硫，不適合作為遺體焚化的判斷依據，「因此，此傳言為錯誤訊息」。

近期有網路報導謠傳稱，「武漢大氣出現驚人濃度的二氧化硫，在燒什麼」，並引述網友說法，指出武漢二氧化硫濃度高是武漢燒1.4萬具屍體造成，讓不少人轉發該篇報導，而經過台灣事實查核中心出面調查後發現，其中有許多的不實之處。

請繼續往下閱讀...

台灣事實查核中心表示，網傳圖片的出處為氣象網站「Windy」，在篩選二氧化硫圖層並檢索顏色指標後，發現確實與網傳的圖片相符。經詢問環保署環境監測與資訊處長張順欽，他表示，Windy是提供原始天氣模擬系統的平台，不是採用各地監測站的實測數據，空氣品質監測數據參考就好，還是要以各地實際監測到的資料為準。

另外氣象專家彭啟明也表示，氣象模擬需要很大的運算資源和大量的氣象專業人士，Windy是想辦法取得這些各機構的模擬資料，然後建立一個視覺化的平台，從事商業活動。因此，該系統本身並沒有做「模擬」的工作，也不是網站實際監測的資料，準確度並不高。

文章的最後由中央大學環境工程研究所李崇德教授補充，遺體火化所排放的二氧化硫應該遠低於發電和工業所使用的化石燃料；人體雖含有一些硫份，但燃燒後只會轉化成低濃度二氧化硫，不會造成高濃度排放。而一個焚化爐一天能夠燃燒的遺體數量應該是以百為單位，1.4 萬具屍體已經遠遠超過一個焚化爐可以處理的容量，所以推測網傳的推論方式有誤，空氣污染物指標並不適合作遺體焚化的判斷依據。

對於網路的謠傳，「中國闢謠專區」當時也在粉絲專頁表示，事實的真相是，武漢鋼鐵廠開工準備燒結塊，才會到達如此高濃度的二氧化硫，並批評網路上的謠言完全沒有根據。