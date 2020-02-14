新冠病毒源自大陸生物實驗室？　美國權威病毒學家回應了

▲在電子顯微鏡底下的病毒圖像，圖中橘色圓球狀為Convid-19病毒（網路截圖：@NIAID-RML）

圖文／鏡週刊

新冠病毒（COVID-19）的各種傳聞和病毒一樣持續擴散，甚至被形容已成了一種「訊息傳染病」（infodemic）。

有專家言之鑿鑿，認為病毒是從武漢生物實驗室流出，是人工合成的生化武器。不過，美國研究冠狀病毒的權威科學家認為，這種說法並無根據。

據英國金融時報報導，美國哈金森腫瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的貝佛德（Trevor Bedford）在西雅圖舉行的「美國科學促進會」的會議中提到，「沒有任何我們可以找出的基因修改的證據」，「現有證據認為（病毒的）變異與自然的演化完全一致」。

武漢肺炎是生化武器的謠言，最主要來源是一個印度科學家所發發表的論文，他在論文中宣稱，病毒有序列片斷與HIV病毒「難以置信的類似」。雖然這篇論文很快就撤回，但是謠言在社群媒體上已如火燎原。

貝佛德主持的實驗室專門進行病毒演化的研究，他指出這份研究報告「在許多層面上有錯誤」。他說冠狀病毒上與HIV相同的基因是「非常短的序列」，在自然界許多其他有機體中也存在，「在生命之樹中一次又一次地重複」。

貝佛德同時也駁斥新型冠狀病毒是由蛇或魚類傳染給人的說法。根據基因分析，最可能的情境是病毒在20-70年前從蝙蝠身上傳遞給另一種哺乳類。這個目前還沒有確認的中介動物，在去年的11月底或12月初把病毒傳染給了第一個人類宿主。

貝佛德目前主持全球Nextstrain合作計畫。這項計畫從1月開始，對中國復旦大學和中國疾病管制中心公布的新型冠狀病毒的基因組進行分析。目前為止來自全球的科學家已經發表了採自100名病患的病毒基因序列。

貝佛德說，病毒在人際傳播過程中緩慢出現變異。如今一名典型病患的體內，病毒的遺傳密碼上30000個生化字母大約有5個會出現不同，不過這些是隨機的改變，並不代表病毒的毒性變強、或是更具傳染性。

透過不同病患之間病毒的比較和了解病毒變異的速率，貝佛德的研究團隊同時也可估算出目前大致的病例數「最高可能約20萬」，這個數字和一些流行病學專家所估算的數字相符。不過貝佛德並不願對疫情的未來發展作預測。

參考資料：Financial Times



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