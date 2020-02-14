失業勞工子女就學補助共發11億7600萬元　助學11萬3440人

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（14）日表示，為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，辦理108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」，自109年2月17日開始受理至109年3月20日截止收件（以郵戳為憑）。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，由於去年失業率下降，因此去年的申請勞工數比起以往來的少僅4464人、子女數5510人，其中還是以大專院校學生為主，且去年共計撥款1.1億元。另外她更說，失業勞工子女補助自民國91年開辦至今共撥款11億7600萬元，受惠勞工共有8萬3762人、受惠學生有11萬3440人。

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孫碧霞指出，失業勞工子女就學補助的申請資格為符合非自願離職的失業勞工，到受理申請起始日仍未就業，失業期間逾1個月以上（即109年1月18日前失業）並經核付失業給付者，其與配偶107年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下，且至109年2月17日以前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施(方案)，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助4,000元，私立高中職子女每學期補助6,000元，公立大專校院子女每學期補助13,600元，私立大專校院子女每學期補助24,000元。

此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額另外加給2成。舉例說，以同時有2個子女就讀私立大學為例，每名子女可獲得24,000元再加2成的補助，為28,800元，2名子女合計為57,600元。

孫碧霞說，若已申請教育部「高級中等學校免學費方案」，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。申請人只需檢附子女註冊繳費證明與戶口名簿即可；另外會再跟教育部一同彙整資料看是否有重複，最快會在6月中通知是否申請成功並撥款。