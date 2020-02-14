北市內湖區漏油　中油：協商人工開挖「目前已停止輸油」

▲北市內湖新明路附近驚傳油氣外洩，台灣中油於今（14）日凌晨三點經細部鑽探，已找到油氣洩漏點。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林淑慧／台北報導

有關台北市內湖區油氣外逸事件，台灣中油今（14）日表示已找到漏油點，將與相關單位研商人工開挖事宜，中油主管指出，從接獲通報當天，該段輸油管即已停止輸油，不會再漏油，請民眾安心。

台灣中油從2月8日接獲通報後立即展開處置，接連數日皆在可能洩漏的區域開挖檢測；昨（13）日凌晨，先利用土壤氣檢測法發現可能的洩漏位置，為求慎重，於預判洩點之上游管線約250公尺處挖孔，以抽油車抽油降低管線內殘油量及壓力，確保施工安全。下午油管連通後將油抽畢，待管線釋壓完成，並綜合各項作業安全考量之後，於傍晚申請晚間開挖檢查管線。

請繼續往下閱讀...

昨夜11時針對可能洩漏位置進行開挖，截至凌晨3時開挖16.5公尺長度，發現疑似洩漏段，但因油管在此正好與2條電力線及電信箱涵平行且位於下方，開挖寬度受到侷限，無法進行人工檢查漏點。今將與這兩條箱涵所屬單位會商，進一步研議開挖、檢查作業。

台灣中油指出，自通報當日起，管線已停止輸油並釋壓隔斷、挖孔抽油及降壓完成，不會再漏油；開挖過程皆連續監測油氣濃度，灑水車、抽油車、消防車都在現場待命，因已發現可能洩漏位置，為避免誤傷管線導致事故更難處理，將改採人工挖掘，請民眾放心。