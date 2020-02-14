英第9例確診中國女「下機搭Uber就醫」　專家憂心：將爆發4000萬人感染！

▲英國出現無症狀患者與中國旅客搭UBER就醫，專家憂爆發大傳染。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

英國日前傳出第9例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，原先英國官方已經對第一批自中國返英的80人進行隔離，沒想到12日卻傳出年約20多歲的中國女子已經在中國境內被感染，竟帶著病毒入境英國倫敦，甚至落地後搭乘Uber就醫。英國專家即憂心，恐怕將爆發4000萬人大感染。

根據英國《鏡報》報導，英國倫敦帝國學院數理生物學家弗格森（ Neil Ferguson）認為，世界正處於新冠肺炎的大流行的初期，倘若在英國開始傳播，預計將會有60％的人受到感染。英國公共衛生部門表示，第九例確診的中國人完全用了錯誤的方式進行就醫，「他應該留在家裡，並且打電話給醫療單位，倘若有必要我們必須派出專業的醫療團隊」。

目前第9例確診病患被劉在聖托馬斯醫院治療，日前英國專家就表示，若新冠肺炎在境內造成流行，將會重重挑戰英國的醫療體制。此外，也呼籲曾有與確診病患接觸過的人，盡可能進行自主隔離。

此外，最令英國政府憂心的是，53歲的英國商人在新加坡感染新冠肺炎後，沿途感染11人，而他自己卻沒有出現不舒服的症狀，這樣被認為是「無症狀患者」的人，恐怕成為社會上的隱形毒王，讓衛生部門相當頭痛。