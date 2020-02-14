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世衞專家：新冠肺炎恐造成全球三分之二人口感染

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▲中國大陸新冠肺炎封城全圖。（圖／黃麒文 製作）。

新冠肺炎造成中國大陸多國個地方封城全圖。（圖／黃麒文 製作）。

國際中心／綜合報導

湖北新冠肺炎確診病例周四(13日)單日大幅增加逾1.4萬個，世界衞生組織同日表示，此一現象全因改變了個案計算方法，不代表疫情出現重大變化。不過，有世衞顧問估計新冠肺炎的最終確診人數，可能比目前官方統計數字的多出數十億人，達全球人口三分之二。

世衞緊急事故專家萊恩(Mike Ryan)指出，中國大陸並未出現病例在24小時內激增的狀況，確診數字大增，很大程度上是因為計算方法改變，並不表示疫情的「軌迹」(trajectory)已產生重大轉變。湖北省衞健委說，因為將「臨床診斷」的患者納入確診計算，因此讓確診數字激增。

萊恩又說，除了「鑽石公主號」郵輪之外，中國大陸以外地區的新冠病毒感染數字並沒有顯著增加。

世衞顧問、美國佛羅里達大學傳染病專家隆吉尼(Ira Longini) 則表示，他追蹤新冠病毒在大陸的傳播情況，推算每名患者傳染2至3人。就算有辦法讓傳播數量減半，相信未來仍會有數十億人感染。他指出 ，設立隔離區或許可以減緩病毒傳播，但除非改變新冠肺炎的傳播性，否則隔離無法阻止疫 情繼績擴散。

美國「疾病控制及預防中心」(CDC)主席雷德菲爾德(Robert Redfield)周四發出警告，新冠病毒有可能進入社區落地生根，造成社區疫情大爆發。他坦承目前對病毒認識不多，當局未來仍需進行更多研究。他指出病毒的影響範圍比預期更廣，甚至有機會發展成為像季節性流感般傳播。他說：「這種病毒可能在這一季、或這一年之後仍然與我們同在。」

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